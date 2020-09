Final Fantasy VII und Final Fantasy VIII als Retail-Bundle für Switch geplant?

Final Fantasy VIII ist vor einiger Zeit in einer Remastered-Version erschienen, die dem Klassiker einige technische Updates verpasst hat. Den Test dazu könnt ihr euch hier durchlesen:

Final Fantasy VIII: Remastered im Test: Es ist wie früher und doch ganz anders

Final Fantasy VIII & Final Fantasy VII als Bundle-Pack?

Wie es scheint, wird Square Enix die Remastered-Version von FF8 in einem Dual-Bundle mit dem klassischen „Final Fantasy VII“ veröffentlichen.

Ein entsprechendes Produktbild samt Beschreibung ist im Netz aufgetaucht, das FF7 und FF8 in einem Retail-Bundle für die Nintendo Switch zeigt.

Das sogenannte Twin-Pack für die Nintendo Switch erhält also beide Spiele in einem Retail-Paket. Der ganze Spaß soll 39,99 Euro kosten.

© Square Enix/ Via GameExplorers

Tatsächlich ist solch ein Paket schon 2019 in Asien erschienen. Nun könnte also der europäische Markt am 6. November 2020 folgen.

Weitere Plattformen erhalten Retail-Versionen

Bei einer Version für die Nintendo Switch wird es wohl nicht bleiben. Wie einer weiteren Sichtung zu entnehmen ist, soll „Final Fantasy VIII“ parallel als Standalone-Version für die PS4 erscheinen, ebenfalls in Retail-Variante.

Der gleiche griechische Retailer hat nun ein Produkt zu „Final Fantasy VIII“ im Sortiment aufgeführt, das wohl „Final Fantasy VIII Remastered“ für die PS4 in physischer Form beinhaltet, auch wenn der zugehörige Schriftzug vom Remastered auf dem Bild fehlt.

Wir warten mal ab, bis die Box erscheint. Die PS4-Version soll nämlich am 6. November 2020 laut Retailer für 19,99 Euro erhältlich sein. Spätestens dann wissen wir mehr.