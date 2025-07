Final Fantasy IX Remake – Spannende Hinweise am 25. Jubiläum enthüllt

Die Gerüchteküche um ein Remake von Final Fantasy IX brodelt gewaltig. Square Enix hat kürzlich atemberaubende neue Kunstwerke basierend auf dem Spiel veröffentlicht, was die Spekulationen weiter anheizt. Dieses Jahr markiert das 25-jährige Jubiläum von Final Fantasy IX, und Square Enix hat dies mit neuen Merchandise-Artikeln und Musikkompositionen gefeiert. Nun hat das Unternehmen auf seinem offiziellen X/Twitter-Account ein neues Kalender-Wallpaper von Künstler Yuya Ishihata vorgestellt.

Während ein einzelnes Kunstwerk nicht unbedingt für Aufregung sorgte, haben die letzten beiden Tage zwei weitere Bilder von Charakterdesigner Toshiyuki Itahana hervorgebracht. Diese neuen Kunstwerke haben die Fans zu Spekulationen veranlasst, dass Square Enix auf eine größere Ankündigung hinarbeitet. Jeder Beitrag von Square Enix hat eine Reihe von Antworten hervorgebracht, in denen Fans den Publisher auffordern, das Remake zu veröffentlichen. Ein Fan hat sogar eine PS5-Spielhülle mit Itahanas neuer Kunst gestaltet, die die Besetzung des Spiels vor dem Lifa-Baum zeigt.

Gerüchte und Leaks

Was heizt die Gerüchte um das Final Fantasy IX Remake weiter an? Seit 2021 kursieren Gerüchte über ein Remake von Final Fantasy IX, da es auf einem Leak von Nvidias GeForce Now neben mehreren unangekündigten Spielen aufgetaucht ist. Trotz Nvidias Behauptung, es handle sich um spekulative Titel, wurden die meisten Spiele auf dieser Liste inzwischen als echt bestätigt. Zuletzt wurde ein Remake von Final Fantasy Tactics während der PlayStation State of Play angekündigt.

Ein offizielles Remake von Final Fantasy IX scheint nun nur noch eine Formsache zu sein. Verschiedene Branchenkenner und Leaker haben in den letzten Jahren auf die Existenz des Remakes hingewiesen, einige behaupten sogar, dass es schon weit fortgeschritten ist. Die Fans sind begeistert und Square Enix könnte ein solches Remake gut gebrauchen, nachdem einige hochkarätige Spiele nicht den Erwartungen entsprachen.

Der perfekte Zeitpunkt für eine Ankündigung?

Wird Square Enix das Remake am Jubiläumstag ankündigen? Das ursprüngliche Erscheinungsdatum von Final Fantasy IX war der 7. Juli 2000, was den kommenden Montag zum tatsächlichen Datum des 25-jährigen Jubiläums macht. Fans sollten ihre Erwartungen nicht zu hoch schrauben, aber es wäre nicht überraschend, wenn Square Enix das Remake an diesem Tag ankündigen würde. Natürlich könnte der Publisher auch später im Jahr eine Ankündigung machen, falls sich die Gerüchte über einen Veröffentlichungstermin Anfang 2026 bewahrheiten.

Vorerst müssen sich die Fans mit den wunderschönen neuen Kunstwerken begnügen. Diese neuen Artworks wecken sowohl bei langjährigen Fans als auch bei Neulingen der Serie großes Interesse. Was denkst du über die Möglichkeit eines Remakes von Final Fantasy IX? Hat dich das neue Artwork beeindruckt? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!