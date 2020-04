Square Enix hat aufgrund der Corona-Krise offenbar Probleme, den weltweiten Release von Final Fantasy 7 Remake zu managen. Eigentlich erscheint das Game erst am 10. April 2020, einige glückliche Spieler können die physische Version aber bereits jetzt in den Händen halten.

Trophäenliste für Final Fantasy 7 Remake geleakt

Darum wollen wir vorab ausdrücklich darauf hinweisen, dass ihr euch von nun an vorsichtiger im Internet und auf diversen Gaming-Seiten bewegen solltet, da ihr nun vermehrt auf Spoiler stoßen könntet.

Streetdate von Final Fantasy 7 Remake um 9 Tage in Australien gebrochen wegen Corona

Einige Leaks zum Spiel wollen wir interessierten Usern dennoch nicht vorenthalten. So etwa die Trophäenliste, die dank powerpyx.com nun öffentlich einsehbar ist. Für alle, die ganz unvoreingenommen ins „Final Fantasy 7 Remake“ einsteigen wollen, gibt es die obligatorische Spoilerwarnung.

Spoiler für Final Fantasy 7 Remake!

Leichtes Platin für Trophäensammler?

Die Trophäenliste verspricht offenbar eine relativ leicht zu erreichende Platin-Trophäe für „Final Fantasy 7 Remake“. Zumindest unter zwei Bedingungen.

Die meisten Trophäen in der Liste gibt es schon für das bloße Abschließen jedes der 18 Kapitel im Spiel sowie für das Ausführen simpler Gameplay-Mechaniken. Diese könnt ihr also sehr leicht einsammeln. Nur die letzte Trophäe (und einzige bekannte Gold-Trophäe in der Liste) könnte für Probleme sorgen.

Diese Gold-Trophäe mit dem Namen Hardened Verteran gibt es für das Abschließen aller Kapitel auf dem Schwierigkeitsgrad Schwer. Bislang gibt es noch keine offiziellen Infos darüber, ob dieser Schwierigkeitsgrad direkt zu Beginn des Spiels anwählbar sein wird oder erst nach einem erfolgreichen Durchgang (sprich: Nach dem erstmaligen Ansehen der Credits). Bei einem so umfangreichen Action-Rollenspiel wie „Final Fantasy 7 Remake“ dürfte es für so manchen Spieler jedoch nicht ganz willkommen sein, eventuell alles nochmal spielen zu müssen.

Final Fantasy 7 Remake: Preload wird früher stattfinden

Die zweite Herausforderung könnte in der Gefahr liegen, Möglichkeiten für Trophäen verpassen zu können, was wiederum ein erneutes Durchspielen erfordert. So gibt es zum Beispiel je eine Trophäe, die sich nur im Mako-Reaktor 5 („In Lockstep“) und in der Honeybee-Mission („Dressed to the Nines“) ergattern lassen. Beides lässt sich nur einmal im Spiel erledigen.

Die Trophäenliste für Final Fantasy 7 Remake