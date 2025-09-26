Final Fantasy 7 Remake Part 3 – Entwicklung läuft planmäßig und vielversprechend

Naoki Hamaguchi, der Direktor von Final Fantasy 7 Remake Part 3, hat kürzlich ein positives Update über die Entwicklung des Spiels gegeben. Laut Hamaguchi läuft die Entwicklung des letzten Teils der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie äußerst gut. Diese Nachricht dürfte Fans der Serie erfreuen, die auf den Abschluss der Trilogie warten, nachdem die ersten beiden Teile bereits große Erfolge waren.

Die Entwicklung verläuft planmäßig

Wie verläuft die Entwicklung von Final Fantasy 7 Remake Part 3? In einem Interview mit Automaton hat Naoki Hamaguchi bestätigt, dass ein Großteil des Spiels bereits spielbar ist. Auch die künstlerische Ausrichtung sei festgelegt. Solche Fortschritte lassen darauf schließen, dass es wahrscheinlich keine Verzögerungen bei der Veröffentlichung geben wird. Hamaguchi hatte bereits Ende 2024 ähnliche Fortschritte bekannt gegeben, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung seit geraumer Zeit nach Plan verläuft.

Während ein genaues Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt gegeben wurde, hat Tetsuya Nomura, der kreative Direktor von Square Enix, angedeutet, dass das Unternehmen bereits ein Datum im Auge hat. Gerüchte deuten darauf hin, dass das Spiel zwischen 2027 und 2028 erscheinen könnte.

Ein Blick auf die Geschichte der Remakes

Was macht die Final Fantasy 7 Remake-Serie so besonders? Das ursprüngliche Final Fantasy 7, das 1997 für die PlayStation veröffentlicht wurde, gilt als eines der besten Spiele der Serie und hat weltweit über 10 Millionen Einheiten verkauft. Das Remake, das 2020 veröffentlicht wurde, bietet eine aktualisierte Version des Spiels mit einer Mischung aus Echtzeit-Action und Rollenspiel-Elementen. Das zweite Spiel in der Trilogie, Final Fantasy 7 Rebirth, erschien 2024 und setzte die Handlung des ersten Teils fort.

Naoki Hamaguchi, der stark von Final Fantasy VI inspiriert wurde, hat eine bedeutende Rolle in der Entwicklung der Remake-Serie gespielt. Er begann seine Karriere bei Square Enix und wurde später zum Direktor der Final Fantasy 7 Remake-Titel ernannt.

Erwartungen an den dritten Teil

Welche Erwartungen gibt es an den dritten Teil der Trilogie? In einem Interview mit JPGames hat Hamaguchi verraten, dass das Schlüsselwort, das die Handlung des nächsten Teils prägen wird, bereits festgelegt wurde. Während das Schlüsselwort noch nicht bekannt ist, wissen die Fans, dass es bei den vorherigen Teilen „Reunion“ für das Remake und „Bonds“ für Rebirth war. Es wird erwartet, dass auch das neue Schlüsselwort mit menschlichen Verbindungen in Zusammenhang steht.

Die Fans können sich auf neue Herausforderungen freuen, da Square Enix plant, zusätzliche Schwierigkeitsgrade einzuführen, die den Spielern mehr Spielraum bieten. Solche Neuerungen versprechen, das Spielerlebnis noch fesselnder zu gestalten.

Fazit

Was können wir von Final Fantasy 7 Remake Part 3 erwarten? Mit den positiven Updates von Naoki Hamaguchi und den Plänen von Square Enix sieht die Zukunft der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie vielversprechend aus. Die Fortsetzung der ikonischen Geschichte verspricht, sowohl neue als auch langjährige Fans zu begeistern. Es bleibt spannend abzuwarten, wie sich die Handlung entfalten wird und welche neuen Elemente im dritten Teil auf die Spieler warten.

