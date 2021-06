Materia-Boost: 1000 FP in 20 Minuten Trick – Final Fantasy 7 Remake-Tipps

In Final Fantasy 7 Remake gibt es einige Materia, die tausende FP benötigen, um das maximale Level zu erreichen. Wir zeigen euch mit einem ganz simplen Trick, wie ihr über 1000 FP in 20 Minuten farmen könnt, um eure Materia einem wahren FP-Boost zu unterziehen.

Regulär braucht es nämlich mehrere Stunden, unzählige Levelpassagen zu durchlaufen, um auch nur ansatzweise so viel FP zu erhalten. Doch es sollte schnell gehen und niemand sollte sich einem stundenlangen Grind unterziehen müssen, um die eine oder andere Aufgabe in „Final Fantasy 7 Remake“ bewältigen zu können.

Final Fantasy 7 Remake – schnell viele FP für Materia erhalten, wie geht das?

Deshalb haben wir uns einen ganz speziellen Tipp einfallen lassen, der euch dabei helfen sollte, euer gewünschtes Ziel schnellstmöglich zu erreichen.

Vorbereitungen für den FP-Anstieg

Um diesen Trick umzusetzen, solltet ihr ein paar Grundvoraussetzungen erfüllen. Und dennoch klappt es mit den einfachsten Mitteln. Was ihr in jedem Fall benötigt, lautet wie folgt:

eine Materia namens „FP-Boost“ : diese zieht ihr aus der Materia „Schrittzähler“ – wenn ihr sie angelegt habt und 5000 Schritte gelaufen seid, verwandelt sie sich in FP-Boost

: diese zieht ihr aus der Materia – wenn ihr sie angelegt habt und gelaufen seid, verwandelt sie sich in FP-Boost Fokus auf physischen Schaden von Cloud

In etwa 12.500 Gil pro 1000 FP

Hinweis: Die Schrittzähler-Materia erhaltet ihr in Kapitel 14, nachdem ihr mit Elmira gesprochen und das Haus von Aerith verlassen habt. Werft dann einen Blick in den Garten, dort liegt sie (und auch erst ab dann).

Mit dieser Materia verdoppelt ihr den Einsatz. © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Wenn ihr die nötigen Kleinigkeiten beisammen habt, kann es auch schon losgehen. Die FP-Boost-Materia kombiniert ihr mit eurer Materia, die ihr aufleveln möchtet. Wenn ihr zum Beispiel die „Wiederbeleben“-Materia boosten möchtet, um den Zauber Erzengel zu erhalten, wäre das die perfekte Gelegenheit.

Bedenkt zudem, dass ihr jegliche Materia in dieser Zeit um 500 FP ansteigen lassen könnt, die nicht über den FP-Boost verfügt. Heißt, es profitieren natürlich all eure Materia von dem Trick, nur eben nicht ganz so stark.

Wo und wann greift der FP-Boost?

Nun seid ihr mit einem starken, auf physischen Schaden ausgerichteten Cloud in der Hinterhand fertig für die eigentliche Umsetzung. Wo geht es also hin und wie gelange ich zu diesem Ort?

Wo kann ich schnell FP farmen? Es gibt einen Ort, der euch das FP-Leveln ermöglicht und das ist der Kampfsimulator von Shinra.

Betretet dazu das 63. Stockwerk des Shinra-Gebäudes und lauft durch bis zur großen Halle mit den TV-Geräten. Wenn ihr dann in die obere Abteilung mit der Cafeteria weiter marschiert, seht ihr den Kampfsimulator relativ mittig.

In Kapitel 16 findet ihr den Kampfsimulator: Ebene 63 © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Wann kann ich schnell FP farmen? Das ist ausschließlich in Kapitel 16 möglich, also wirklich nur in diesem Kapitel.

Im Kampfsimulator müsst ihr in puncto Story vorerst die Aufgabe „3er-Team vs. Domino-Allstars“ absolvieren, doch dann werden alle anderen Kampfprogramme freigeschaltet. Wählt dann den Kampf „2er-Team vs. Der fliegende Zirkus“ mit der Kampfstärke 4.

Der Kampf um die FP beginnt!

Und dann startet ihr mit der eigentlichen Umsetzung des FP-Farmens. Der Trick impliziert den Kampf gegen „Bizarrer Käfer“, die euch in großer Anzahl in der 1. Runde dieses Kampfprogramms gegenübergestellt werden.

Um diese innerhalb kürzester Zeit zu besiegen, müsst ihr Cloud als Primärcharakter ausgewählt haben. Barret könnt ihr als Sekundärcharakter wählen.

Dieses Kampfprogramm ermöglicht den FP-Boost © Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Wie lautet das Ziel des FP-Tricks? Das oberste Ziel ist es, in kürzester Zeit so viele FP wie möglich zu erhalten. Deshalb muss alles sehr schnell gehen.

Wenn ihr das Kampfprogramm also gestartet habt, macht ihr euch an die finale Umsetzung. Und so geht’s:

Konzentriert euch nur auf den Kampf gegen die 16 Monster, also die bizarren Käfer Um sie schnell zu besiegen, bewegt ihr Cloud den Bruchteil einer Sekunde nach vorn, drückt dann Dreieck (PlayStation) für den Offensivmodus und hämmert umgehend danach in die Angriffstaste (Viereck, PlayStation). Wenn ihr diesen Bewegungsablauf exakt befolgt, macht Cloud einen schwerwiegenden Angriff, mit dem ihr alle 16 Käfer auf einen Schlag besiegen könnt. Danach wartet ihr kurz, bis die 2. Runde beginnt, beendet diese und startet den Ablauf umgehend nochmal von vorn.

Tipps und Tricks zum Materia-Aufleveln

Wenn ihr unseren Trick beherzigt, könnt ihr innerhalb von nur 20 Minuten ganze 1000 FP farmen, während andere Materia zumindest noch auf 500 FP kommen. Ein Käfer bringt euch nämlich 1 FP und ihr erhaltet so mit einem Schlag gleich 16 FP. Mit der FP-Boost-Materia sind das dann 32 FP mit einem einzigen Angriff. Unsere schnellste Zeit belief sich auf eine Sekunde in der Ausführung.

Die „(2/5)“ bedeutet, dass wir den Kampf in der 2. Runde abgebrochen haben, nachdem wir den ersten in einer Sekunde absolvieren konnten:

© Square Enix/PlayCentral-Bildmontage

Regulär haben wir jedoch zwischen 2 und 3 Sekunden gebraucht für den Angriff plus eventuellen Nachschlag. Ein positiver Nebeneffekt ist hier, dass ihr pro Käferjagd 512 Erfahrungspunkte sammelt. Heißt, dass ihr mit dieser Vorgehensweise sogar noch was für eure Charakterstufen tut.

Bedenkt dabei, dass ihr pro Angriff ganze 400 Gil investieren müsst. Dieser Trick ist also nur möglich, wenn ihr über 12.500 Gil verfügt. Wenn ihr 2000 FP farmen möchtet, benötigt ihr 25.000 Gil und so weiter.

Ich halte es dennoch für die effektivste Möglichkeit, schnell an FP zu gelangen – obgleich wir ein paar Gil investieren müssen. Mir hat sie geholfen, schnell Wiederbeleben zu leveln, um gegen Bahamut antreten zu können.

Final Fantasy 7 Remake: Die geheime und mächtigste Beschwörung erhalten – Kampfbericht 20 abschließen! – Lösung

Wenn ihr anders vorgehen möchtet, könnt ihr auch einige Dungeons immer wiederholen. Wenn ihr zum Beispiel in Kapitel 14 seid, könnt ihr die Forschungseinrichtung von Shinra unterhalb von Sektor 5 wiederholt aufräumen. Oder ihr lauft mehrmals durch die Nebenstraße, die euch Aerith gezeigt hat. So bezahlt ihr nichts, aber das Leveln geht deutlich langsamer vonstatten.

Habt ihr sonst noch Ideen, wie man am effektivsten die Materia pushen kann? Dann lasst sie uns gerne unterhalb dieses Guides im Kommentarbereich sammeln. Wir sind auf eure Vorgehensweisen gespannt.