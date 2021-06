Final Fantasy 7 Remake schon bald für PC?

Aktuell wird lautstark gemunkelt, dass Final Fantasy 7 Remake schon bald für den PC erscheinen könnte. Aber wie kam es zu der Annahme, dass die PlayStation-Exklusivität bald endet? Und bereitet Square Enix aktuell wirklich die PC-Version vor?

Wie wahrscheinlich ist die PC-Version von Final Fantasy 7 Remake

Zum aktuellen Zeitpunkt kann das mit Sicherheit noch niemand sagen. Es gibt allerdings starke Hinweise, dass hier in der Zukunft etwas passiert.

Einer davon bezieht sich auf den Epic Games Store. Die Webseite EpicData hat einen Datensatz gesichtet, der eine potenzielle PC-Version entlarven könnte. Die Rede war zuvor vom „FF7Remake“. Der Ordner lässt sich Square Enix zuschreiben.

So sah der Datensatz zur Sichtung aus. © Twitter/Wario64

Doch mittlerweile wurde der Datensatz wieder angepasst. Zuletzt wurde dieser zum Beispiel am 18. Juni 2021 bearbeitet. Nun finden wir hier nur noch die „pineapple“-Einträge vor, also die obligatorische Platzhalter-Ananas.

So oder so erscheint „Final Fantasy 7 Remake“ wohl nicht mehr in diesem Jahr für den PC. Square Enix hat im Rahmen des PS5-Release (10. Juni 2021) erklärt, dass das Spiel mindestens sechs Monate exklusiv bleiben wird. Ergo können wir bestätigen, dass das Spiel auf keinen Fall schon bald für den PC erscheint. Es erscheint entweder im späten Dezember oder dann erst ab Frühjahr 2022 für den PC.

Womöglich wird dennoch bereits alles vorbereitet im Backend des Epic Games Stores für den Launch von FF7R. Es ist anhand des „Kingdom Hearts“-Releases sehr wahrscheinlich, dass der Titel dann exklusiv für den Epic Games Store erscheint. Und ja, dass eine PC-Version kommt, dürfte wohl außer Frage stehen. Aber die Frage ist lediglich, wann wird sie kommen? Was wir somit eingrenzen konnten.

Ursprünglich ging die Gaming-Community davon aus, dass es irgendwann im April 2021 zu einer plattformübergreifenden Version kommen müsste, wenn die besagte, 12-monatige Exklusivität endet. Doch bis heute gab es noch keine offizielle Ankündigung zu einer PC-Version. Vielleicht wird uns Square Enix bald mit einem Releasetermin überraschen. Es bleibt abzuwarten.