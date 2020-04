Final Fantasy 7 Remake lässt euch die gesamte Midgar-Story des Originals in erweiterter und grafisch vollkommen aufgemöbelter Form erleben. Nachdem die Credits einmal durchgelaufen sind, braucht ihr das Game aber noch lange nicht weglegen. Wir verraten, was euch im New Game Plus erwartet und wie hoch das Level Cap der Charaktere ausfällt.

Es folgen Spoiler zu „Final Fantasy 7 Remake“!

Final Fantasy 7 Remake im Test: Umwerfende Neuinszenierung eines Gaming-Meilensteins

Das bietet New Game Plus in Resident Evil 7 Remake

Insgesamt 18 Kapitel hat die Story von „Final Fantasy 7 Remake“ zu bieten. Dabei könnt ihr durchaus einiges verpassen. Seien es Nebenaufgaben oder Beschwörungen wie die Chocobo & Mogry-Materia. Auch die Schallplatten möchten noch von euch gefunden werden. Doch keine Sorge, ihr werdet Gelegenheit haben, alles nachzuholen: nämlich im New Game Plus!

Sobald ihr die Credits einmal gesehen habt, erhaltet ihr die Möglichkeit, vorherige Kapitel durch die freigeschaltete Kapitelauswahl erneut zu besuchen. Alle Charaktere behalten dabei ihren Level-Fortschritt und die Ausrüstung. Zudem erhalten sie doppelt EXP und dreifach FP. Im Grunde erwartet euch also ein New Game Plus, auch wenn das Spiel dies nicht explizit als solches kennzeichnet.

Denn was außerdem freigeschaltet wird, ist der neue Hard Mode. Das gesamte Spiel lässt sich nun auf dem Schwierigkeitsgrad schwer durchspielen. Items dürft ihr dabei zu keinem Zeitpunkt mehr einsetzen und an Rastpunkten werden nur TP geheilt.

Level Cap in Final Fantasy 7 Remake

Wie bereits gesagt, erhalten eure Charaktere doppelte Erfahrungspunkte, sobald ihr das Spiel einmal abgeschlossen habt. Ihr bekommt in einem zweiten Durchgang also die perfekte Chance, sie weiter aufzuleveln. Das Level Cap begrenzt eure Bemühungen allerdings recht schnell. Jeder Charakter kann nämlich höchstens das Level 50 erreichen. Nun ja, da das Remake in nachfolgenden Teilen schließlich noch weitergehen soll, ist das vielleicht nicht ganz unlogisch.