Final Fantasy 14 – Halloween-Event 2025 bringt neuen Ambulario-Mount

Final Fantasy 14 Fans aufgepasst! Das Halloween-Event All Saints‘ Wake kehrt 2025 zurück und bietet dir eine fantastische Gelegenheit, neue Belohnungen in deiner Sammlung zu sichern. Das Event startet am 17. Oktober 2025 und endet am 4. November 2025. Während dieser Zeit kannst du exklusive Gegenstände ergattern, die deinem Charakter das gewisse Etwas verleihen.

Was erwartet dich beim All Saints‘ Wake 2025?

Welche neuen Belohnungen gibt es? In diesem Jahr kannst du dich auf den Ambulario-Mount freuen, ein Kürbiskopf-Mandragora, das deinen Charakter stilvoll durch die Welt von Eorzea begleitet. Zusätzlich gibt es ein festliches All Saints‘ Wake Poster, das die Schlüsselkunst des Events von 2024 präsentiert.

Wie in den Vorjahren findest du das Event am Mih Khetto’s Amphitheatre in Alt-Gridania. Hier kannst du die limitierte Quest „Frights of Fancy“ annehmen, wenn dein Charakter Level 15 oder höher erreicht hat. Spreche einfach mit dem Kürbiskopf-Geist-NPC auf der Hauptbühne, um die Quest zu starten.

Neuerungen im Patch 7.35

Welche Neuerungen bringt der Patch 7.35? Patch 7.35 hat einige spannende Inhalte mit sich gebracht, darunter ein Crossover-Event mit Monster Hunter Wilds. Du hast nun die Möglichkeit, den Wächter Arkveld in der Windward Wilds-Prüfung sowohl auf normalem als auch auf extremem Schwierigkeitsgrad herauszufordern.

Ebenfalls neu ist der vierte Tiefe Dungeon von FF14, die Pilgerreise, sowie die Yok Huy Allianzgesellschafts-Quests und das neueste Kapitel der laufenden Hildibrand-Saga. Diese Ergänzungen bieten dir eine Vielzahl von Aktivitäten, um dich neben dem Halloween-Event zu beschäftigen.

Event-Details und wichtige Charaktere

Wie wirken sich die Dawntrail-Erweiterung und andere Charaktere aus? Die Schlüsselkunst für das All Saints‘ Wake 2025 zeigt einige Nebencharaktere aus der Dawntrail-Erweiterung. Hauptcharaktere aus den Rollquests von Dawntrail, wie Loazenikwe aus den Tank-Rollquests, sind ebenfalls prominent im Artwork vertreten. Es bleibt abzuwarten, welche Rolle diese Charaktere während des Events spielen werden.

Einige Belohnungen aus vergangenen All Saints‘ Wake-Events könnten während des Events im Final Fantasy 14 Online Store vergünstigt angeboten werden. Dies gibt dir die Chance, verpasste Gegenstände nachzuholen und deine Sammlung zu vervollständigen.

Deine Meinung ist gefragt!

