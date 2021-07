The Tomorrow War: Chris Pratts Kampf gegen Aliens jetzt auf Amazon Prime

Bevor „Guardians of the Galaxy“-Star Chris Pratt sein drittes Marvel-Abenteuer von Regisseur James Gunn bestreiten darf, legt sich der Schauspieler in dem Science-Ficiton-Film „The Tomorrow War“ gegen eine Invasion von Aliens an.

Der neueste Actionstreifen mit dem Hollywoodstar sollte eigentlich in die Kinos anlaufen, doch wegen Corona verzögerte sich der Release. Amazon Prime Video konnte schließlich die Rechte sichern und bietet das Action-Spektakel ab heute, den 2. Juli exklusiv auf seinem Streamingdienst an.

Chris Pratt muss schon wieder die Welt retten

Worum geht es in The Tomorrow War? Die Welt im Jahr 2051 liegt nach einem globalen Krieg gegen eine tödliche Alien-Spezies in Schutt und Asche: Um das Ende der Menschheit abzuwenden, trifft eine Gruppe Zeitreisende in der Gegenwart mit einer dringenden Botschaft ein: Die einzige Hoffnung zu überleben besteht darin, Soldaten und Zivilisten aus der Gegenwart in die Zukunft zu schicken, damit sie sich dort dem Kampf gegen die Alien-Invasion anschließen.

Unter den Rekrutierten befindet sich der Lehrer und Familienvater Dan Forester (Chris Pratt). Fest entschlossen, für seine kleine Tochter die Welt zu retten, verbündet er sich mit einer brillanten Wissen­schaftlerin (Yvonne Strahovski). Gemeinsam reisen sie in die Zukunft und nehmen den Kampf gegen die Aliens auf.

Regisseur Chris McKay („The LEGO Batman Movie“) hat einen Science-Fiction-Actionfilm gedreht, der an Kultfilme wie „Edge Of Tomorrow“ mit Tom Cruise, „Starship Trooper“ oder Roland Emmerichs „Independence Day“ mit Will Smith erinnert. Ob er an die erfolgreichen Blockbusterfilme heran reichen kann, wird sich zeigen.

Welche Filme und Serien-Highlights ihr außerdem noch ab Juli auf Amazon Prime erwarten dürft, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Amazon Prime Video – Neu im Juli 2021: Alle neuen Serien und Filme

Chris Pratt demnächst in Jurassic World 3 und Marvel-Filme

Nächstes Jahr meldet sich Chris Pratt im neuen Dino-Streifen „Jurassic World 3“ der Kultfilmreihe zurück. Inzwischen haben T-Rex und die übrigen prähistorische Exemplare die Insel verlassen und werden zur globalen Bedrohung der Menschen. Anschließend gibt es ein Wiedersehen mit dem Star Lord-Darsteller im neuen Thor-Film (Kinostart 2022) von Regisseur Taika Waititi und in „Guardians of the Galaxy Vol. 3“ (Kinostart 2023).