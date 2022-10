25 Jahre Fallout — Wir werfen einen Blick in die Timeline der Spieleserie

Die Fallout-Reihe prägte mit ihrem unverkennbaren, retrofuturistischen Stil eine ganze Ära an Spielerinnen und Spielern. Die Timeline der einzelnen Spiele erstreckt sich dabei weit über 150 Jahre. Wir geben euch einen zeitlichen Überblick über eine Geschichte in der Vergangenheit und Zukunft, die untrennbar vereint sind.

Die Entstehung von Fallout

Der erste „Fallout“-Teil wurde damals noch von Interplay Entertainment entwickelt. Aus der verrückten Idee: „Wie sähe eine alternative Zukunftswelt aus den Augen der 50er-Jahre aus?“ Was zuerst als verrückter Gedanke und Experiment begann, entpuppte sich bald als Geniestreich.

Es wurde ein fantastisches Gemisch erschaffen. Der charmante, romantisierte 50er-Jahre-Flair, der durch das ganze futuristische Design der Welt durchgezogen wird, bildet einen wunderbaren Kontrast zur zerstörten Endzeitszenerie.

Im Intro zu „Fallout 1“ wird bildlich und musikalisch wunderbar festgehalten, wie die idealisierte Idylle auf die harte nukleare Realität trifft. Schon damals wurden der legendäre Pip-Boy und der klassische Slogan: „War, war never changes.“ geschaffen.

Die Chronologie von Fallout

Der erste Teil der Serie ist aber chronologisch gesehen nicht der Anfang. Der früheste Teil der Timeline ist nämlich der aktuelle Vertreter Fallout 76, der nur 25 Jahre nach dem großen Krieg 2077 spielt, der die Welt zu dem macht, was wir in den späteren Teilen vorfinden.

Obwohl die verschiedenen Teile aufeinander anspielen und wir teilweise Orte wieder besuchen können, kann man jeden Teil losgelöst spielen, da sie jeweils ganz eigene Geschichten behandeln. Wobei es natürlich nett ist, wenn man alte Bekannte wie Dogmeat wiedererkennt.

Gerade in den Outros der alten „Fallout“-Teile erfahren wir, was unsere Handlungen in der Welt bewirkt haben, was ganz spannend ist, wenn man die späteren Teile kennt und sieht, wie sich die Welt entwickelt. So sind die verschiedenen Teile zeitlich einzuordnen:

Weitere Fallout Teile

Es gibt noch weitere „Fallout“-Spiele, bei denen die Zeiteinordnung nicht ganz klar ist. Fallout Shelter und „Fallout Pinball sind im Vergleich zu den anderen Fallout-Games eher simpel gestrickt und bieten daher keine konkrete zeitliche Zuordnung.

Das Action-RPG „Fallout: Brotherhood of Steel“ (nicht mit dem ähnlich namigen „Fallout Tactics: Brotherhood of Steel“ verwechseln) dürfte zu einem vergleichbaren Zeitpunkt spielen, wie sein Namensvetter.

Das Action-RPG „Fallout: Brotherhood of Steel" (nicht mit dem ähnlich namigen „Fallout Tactics: Brotherhood of Steel" verwechseln) dürfte zu einem vergleichbaren Zeitpunkt spielen, wie sein Namensvetter.