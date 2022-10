Obsidian-Gründer würden gerne ein neues Fallout-Game machen

Das von Obsidian entwickelte Fallout: New Vegas gilt als eines der beliebtesten „Fallout“-Games von Bethesda. In einem Interview mit DualShock berichtete der Mitgründer Feargus Urquhart jetzt, dass er Feuer und Flamme wäre wieder an einem „Fallout“-Teil zu arbeiten.

Wie stehen die Zeichen für ein neues Obsidian-Fallout?

Wenn man Urquhart fragt, gut. Dafür müssen nur zwei Dinge mitspielen. Zeit und Bethesda. Zeitlich ist Obsidian aktuell eingespannt mit dem sich im Early-Access befindenden Grounded und haben das mittelalterliche „Pertiment“ und The Outer Worlds 2 noch in der Pipeline.

Sollte der Zeitplan aber wieder freigeräumt sein, wären sie ohne Frage mehr als bereit wieder in die postapokalyptische Welt von „Fallout“ einzutauchen. Dafür müsste dann nur Bethesda noch seine Zustimmung geben.

Da sowohl Bethesda als auch Obsidian mittlerweile zu Microsoft gehören, stehen die Chancen dafür gar nicht so schlecht. Es bleibt abzuwarten, ob wir zum aktuellen 25-jährigen Jubiläum von „Fallout“ einige News zu Plänen von Bethesda zu künftigen Teilen bekommen.

Der Fallout-Fan-Favorit

„Fallout: New Vegas wurde über die Jahre immer wieder dafür gelobt, wie gut Quests, Story, Charaktere und Dialoge im Spiel geschrieben wurden. Gerade von der „Fallout“-Ära der Bethesa Games gilt es unter Fans als der beste Teil.

Das kommt nicht von ungefähr. Obsidian hat auch schon vor Fallout: New Vegas an dem legendären „Star Wars: Knight of the Old Republic II“ gearbeitet und ist auch sonst durch Spiele wie „Neverwinter Nights, oder „Pillars of Eternity“ sehr mit Rollenspielen vertraut.

Feargus Urquhart hat Nuka-Cola schon mit der Muttermilch aufgezogen. Er hatte nämlich auch vor der Gründung Obsidians schon an den ursprünglichen „Fallout“-Teilen von Interplay mitgearbeitet.

Vielseitiges Entwickerstudio

In The Outer Worlds haben Obsidian auch in jüngerer Vergangenheit gezeigt, wie man eine lebendige Spielwelt mit stimmigen Charakteren erzeugt. Bei „Grounded“ probieren sie ein ganz neues Schema von Survial-Game aus.

Man darf gespannt sein, ob die Zukunft das talentierte Entwicklerstudio und „Fallout“ wieder zusammenführt. Fans würden sich freuen und Feargus Urquhart und sein Team ebenso.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen