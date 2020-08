Fall Guys und Pokémon passen erstaunlich gut zusammen!

Der anfängliche Hype um Fall Guys, der mit dem Release am 4. August 2020 losgebrochen ist, findet so schnell kein Ende. Noch immer versuchen die Spieler, den magischen Platz 1 in der Battle Royale der etwas anderen Art zu erreichen. Der Survival-Spielspaß sorgt für den einen oder anderen magischen Moment, weshalb wir euch in diesem Artikel erklären, wieso es mehr Games wie „Fall Guys“ geben sollte:

Warum wir im Leben mehr Spiele wie Fall Guys brauchen

Pokémon-Skins für Fall Guys

Neben einfallsreichen Kreationen der Fans gibt es bereits die ersten offiziellen Skins von Mediatonic und Devolver Digital. Zum Beispiel ist ab sofort der Portal 2-Skin P-Body verfügbar. Außerdem wurde recht früh der Skin Bulletkin hinzugefügt, der sich an Enter the Gungeon anlehnt.

Doch der Superfan Chase Morello überzeugt mit seinem Pokémon-Crossover ganz besonders. Über 60.000 Likes und über 8.000 Retweets konnte er innerhalb kürzester Zeit auf seinem Posting mit der besonderen Pokémon-Idee erhalten. Die Community ist ganz aus dem Häuschen. Aber seht am besten selbst:

Im Rampenlicht befindet sich hier ein Pokémon-Crossover, also Pokémon-Skins für Fall Guys. Die Skins Turtok, Glurak und Bisaflor machen sich ganz hervorragend über den Köpfen der kleinen Böhnchen. Die Idee wirkt so beeindruckend, als hätte sie ein Entwickler von Mediatonic höchstselbst entworfen. Wir ziehen unseren virtuellen Hut und hoffen, dass die Community auch in Zukunft weiterhin so kreativ bleibt. Und wer weiß? Am Ende können womöglich einige der Skins realisiert werden? Bis auf Weiteres bleibt es nur ein Fankonzept.

Nur noch kurz: Ihr könnt das Spiel jetzt immer noch gratis für die PS4 erhalten, wenn ihr über PS Plus verfügt: