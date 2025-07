Elden Ring Patch verbessert Bosskämpfe – Was bringt das Update?

Die Elden Ring Nightreign-Community hat kürzlich eine neue Aktualisierung erhalten, die sich auf das Beheben von Fehlern in den Bosskämpfen konzentriert. Bandai Namco und FromSoftware haben letzte Woche den Juli-Plan für die Everdark Sovereign-Bosskämpfe bekannt gegeben, jedoch ohne neue Bosse. Stattdessen treffen dich bekannte Gegner erneut, da frühere Begegnungen von Bugs betroffen waren.

Der heutige Hotfix-Patch behebt Probleme, die speziell den Kampf gegen den Sentient Pest Everdark Sovereign betreffen. Dieser Boss wird am 17. Juli zurückkehren und bis Ende Juli verfügbar sein. Daher ist es wichtig, dass die Entwickler sicherstellen, dass alles reibungslos funktioniert.

Was bringt das neue Update?

Welche Fehler werden behoben? Die aktuellen Patchnotes zeigen, dass der Fokus auf zwei Hauptproblemen liegt. Erstens wurde ein Fehler behoben, bei dem der Kampf gegen den Everdark Sovereign Sentient Pest stecken bleiben konnte. Zweitens wurde ein Bug behoben, bei dem der Boss außerhalb des Kampfbereichs erscheinen konnte.

Diese Änderungen sollen das Spielerlebnis in der Welt von Limveld verbessern. Viele hoffen jedoch auf ein größeres Update, das weitere Fehler behebt. Die Patchnotes erwähnen, dass in naher Zukunft weitere Updates folgen sollen, möglicherweise mit den von vielen gewünschten Leistungsverbesserungen.

Verfügbarkeit des Updates

Wo kann das Update heruntergeladen werden? Das Elden Ring Nightreign-Update ist ab sofort für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam verfügbar. Nach Installation des Updates wird die App-Version auf 1.01.5 und die Regulierungsversion auf 1.01.7 aktualisiert. Beachte, dass du das Update installieren musst, um online spielen zu können.

Der heutige Patch ist kurz und prägnant, aber dennoch ein Schritt in Richtung eines besseren Spielerlebnisses. Die Rückkehr der Everdark Sovereign-Kämpfe bietet eine gute Gelegenheit, die Änderungen in Aktion zu erleben.

Zukünftige Erwartungen

Was erwartet die Community in der Zukunft? Viele in der Community hoffen auf ein größeres Update, das über die aktuellen Fehlerbehebungen hinausgeht. Die Entwickler haben angedeutet, dass in der Zukunft weitere Updates geplant sind. Das weckt die Hoffnung, dass bald auch die von den Spielern gewünschten Leistungsverbesserungen Teil eines solchen Updates sein werden.

Hast du die Everdark Sovereign-Kämpfe in Elden Ring Nightreign genossen? Teile deine Erfahrungen und Gedanken in den Kommentaren mit uns!