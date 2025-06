Elden Ring Nightreign – Shifting Earth Events bald wiederholbar?

Elden Ring Nightreign hat sich als beeindruckende Neugestaltung der ursprünglichen Spielmechanik etabliert und verbindet die Roguelite-Elemente mit den herausfordernden Bosskämpfen, die Fans von FromSoftware erwarten. Doch trotz seines Erfolgs gibt es einige Verbesserungsmöglichkeiten, die das Spielerlebnis noch weiter steigern könnten.

Wiederholbare Shifting Earth Events

Was sind Shifting Earth Events und warum sollten sie wiederholbar sein? In Elden Ring Nightreign entfaltet sich jede Spielrunde auf der gleichen Karte, Limveld. Diese Karte wird zufällig mit Gebäuden und Bossen gefüllt, was das Spiel abwechslungsreich gestaltet. Shifting Earth Events bieten eine zusätzliche Herausforderung, indem sie Limveld in alternative Biome verwandeln, wie zum Beispiel ein Berg voller Frostdrachen oder ein Krater mit kochendem Magma.

Das Problem ist, dass diese Events sehr selten und zufällig auftreten. Einmal freigeschaltet, wäre es ideal, wenn Spieler die Möglichkeit hätten, diese Events für eine bestimmte Runde aktiv zu aktivieren, um die Vielfalt und den Wiederspielwert zu steigern.

Sichtbarkeit von Waffenklassen und Zaubertypen in der Benutzeroberfläche

Warum ist die Sichtbarkeit von Waffenklassen und Zaubertypen wichtig? In Elden Ring Nightreign spielt die Wahl der Relikte eine entscheidende Rolle, da sie permanente Fortschritte ermöglichen und verschiedene Vorteile bieten. Viele dieser Relikte sind auf spezifische Waffenklassen oder Zaubertypen spezialisiert.

Derzeit ist es jedoch schwierig, während der Läufe schnell zu erkennen, zu welcher Klasse eine neue Waffe gehört oder welche Magieschule ein Zauber vertritt. Eine Verbesserung der Benutzeroberfläche, die diese Informationen deutlicher anzeigt, würde die Entscheidungsfindung der Spieler erheblich erleichtern.

Relikte nach dem Matchmaking ändern

Wie könnte die Möglichkeit, Relikte nach dem Matchmaking zu ändern, das Spiel verbessern? Bevor ein Lauf beginnt, müssen die Spieler ihre drei Relikte auswählen. Diese Entscheidung ist oft schwierig, da die Auswahl eines Relikts von der Teamzusammenstellung und dem zu besiegenden Boss abhängt.

Nach dem Matchmaking die Relikte ändern zu können, würde es den Spielern ermöglichen, ihre Strategie auf die aktuelle Teamkonfiguration und den bevorstehenden Boss abzustimmen, was den strategischen Aspekt des Spiels erheblich fördern würde.

Option zum Beenden von Solo-Läufen

Warum sollte es eine Option geben, Solo-Läufe vorzeitig zu beenden? In einem Spiel, das von seinen Spielern erwartet, dass sie scheitern, sollte es auch die Möglichkeit geben, einen Lauf vorzeitig zu beenden. Derzeit können Spieler im Solo-Modus nur durch das Hauptmenü zurückkehren, was alle gesammelten Belohnungen annulliert.

Eine solche Option würde es Spielern ermöglichen, schneller neu zu starten, wenn ein Lauf nicht gut verläuft, und könnte somit die Motivation erhöhen, Charaktergeschichten abzuschließen und neue Herausforderungen anzugehen.

Immer verfügbare Remembrance-Aufgaben

Wie könnten Remembrance-Aufgaben zugänglicher gestaltet werden? Die Lore von Elden Ring Nightreign wird hauptsächlich durch Remembrance-Missionen erzählt, die nach Abschluss bestimmter Läufe neue Informationen und Belohnungen freischalten. Derzeit müssen Spieler jedoch aus einem bestimmten Gedächtnis starten, um diese Aufgaben zu aktivieren.

Wenn freigeschaltete Remembrance-Aufgaben unabhängig von der Startmethode verfügbar wären, würde dies den Spielfluss erheblich verbessern und den Spielern mehr Freiheit geben, ihre Läufe individuell zu gestalten.

Welche Features würdest du dir für Elden Ring Nightreign wünschen? Lass es uns in den Kommentaren wissen!