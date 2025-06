Elden Ring Nightreign Guide vorbestellen – Das ultimative Handbuch für Limveld

Das neue Elden Ring Spin-off, Elden Ring Nightreign, hat vor wenigen Wochen die Welt der Videospiele betreten und bietet eine einzigartige Herausforderung für diejenigen, die sich in die düstere Welt von Limveld wagen. Um dir bei deinem Abenteuer zu helfen, gibt es nun den offiziellen Elden Ring Nightreign Strategy Guide. Dieses Buch ist ab sofort zur Vorbestellung verfügbar und wird ein unverzichtbares Werkzeug für alle sein, die jeden Boss bezwingen und jede Fähigkeit sammeln möchten.

Was bietet der Elden Ring Nightreign Strategy Guide?

Welche Inhalte erwarten dich im Guide? Der Elden Ring Nightreign Official Strategy Guide ist ein umfassendes Handbuch, das dich mit detaillierten Erklärungen zu den Spielmechaniken, Gegenständen, Ausrüstungen, Bossen und der Hintergrundgeschichte versorgt. Mit etwa 400 Seiten im Hardcover-Format enthält das Buch auch mehrere Nightfarer-Kunstdrucke und farbenfrohe Illustrationen.

Der Guide bietet nicht nur detaillierte Karten von Limveld, sondern auch eine komplette Bestiariumsliste sowie einen umfassenden Katalog an Gegenständen, Ausrüstung und Handwerksmaterialien. Es ist ein unverzichtbares Nachschlagewerk für jeden, der in die Tiefen von Nightreign eintauchen möchte.

Veröffentlichungsdetails des Guides

Wann erscheint der Guide und wo kannst du ihn vorbestellen? Der Elden Ring Nightreign Official Strategy Guide kann derzeit auf Amazon für 44,99 Euro vorbestellt werden, mit einem Veröffentlichungsdatum am 30. September 2025. Vorbesteller profitieren möglicherweise von einem kleinen Preisnachlass, sollten die Preise zwischenzeitlich sinken, und Amazon-Kunden werden automatisch diesen niedrigeren Preis erhalten.

Zusätzlich zu den kunstvollen Drucken und Illustrationen enthält der Guide vollständige Dialoge der Nightfarer-Erinnerungen, die dir einen tieferen Einblick in die Welt und ihre Charaktere geben werden.

Ein Blick ins Spiel: Elden Ring Nightreign

Was macht Elden Ring Nightreign einzigartig? Elden Ring Nightreign ist ein Roguelike-Action-Rollenspiel, das sich auf kooperative Mechaniken konzentriert. Es spielt in einer alternativen Version von Limgrave, bekannt als Limveld, und fordert dich heraus, gemeinsam mit anderen Spielern die Dunkelheit zu vertreiben. Der Spielbereich schrumpft, ähnlich wie in Battle-Royale-Spielen, was den Druck auf das Team erhöht, schnell zu handeln.

Die Handlung dreht sich um die Nightfarer, tapfere Krieger, die zusammenarbeiten müssen, um die Nachtlords zu besiegen und die ewige Nacht zu beenden. Jede der acht spielbaren Nightfarer-Klassen bringt ihre eigene Geschichte und Fähigkeiten mit, die es zu meistern gilt.

Rabatte auf das Spiel selbst

Wie kommst du günstig an Elden Ring Nightreign? Wenn du das Spiel selbst noch nicht erlebt hast, bietet Fanatical derzeit Rabatte für Elden Ring Nightreign für den PC (Steam) an. Die Standardversion ist für 35,99 Euro erhältlich, während die Deluxe-Version für 48,39 Euro erworben werden kann. Diese bietet zusätzliche DLCs, weitere spielbare Charaktere und Bosse sowie das digitale Artbook und den Mini-Soundtrack. Bestellungen bei Fanatical beinhalten auch einen einlösbaren Steam-Code und 5% Rabatt auf deinen nächsten Kauf.

Was hältst du von Elden Ring Nightreign und dem neuen Strategy Guide? Lass es uns in den Kommentaren wissen!