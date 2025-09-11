Easy Delivery Co. – Spiele als Lieferfahrer im mysteriösen PS1-Stil ab 09/2025

Das heiß erwartete Spiel Easy Delivery Co. wird am 18. September 2025 auf Steam veröffentlicht. Das Spiel bietet dir die Möglichkeit, als Lieferfahrer in einer verschneiten, mysteriösen Stadt mit einem niedlichen kleinen Kei-Truck unterwegs zu sein. Diese Mini-Trucks, bekannt aus Japan, sind kompakte Fahrzeuge, die sich perfekt für enge Straßen und kleine Ladeflächen eignen. Sie sind besonders in Asien populär und erfreuen sich weltweit wachsender Beliebtheit.

Easy Delivery Co. hebt sich durch seine einzigartige Ästhetik im PS1-Demake-Stil und seinem beruhigenden Lo-Fi-Soundtrack hervor. Nach dem vielversprechenden Demo im Mai, das die Herzen vieler Spieler eroberte, ist die Vorfreude auf die vollständige Veröffentlichung groß. Die Entwickler haben in den letzten Monaten fleißig daran gearbeitet, das Spiel mit neuen Inhalten auszustatten.

Spielwelt und Features

Was kannst du in Easy Delivery Co. entdecken? Das Spiel bietet drei verschiedene Gebiete, in denen du Waren ausliefern kannst. Dabei triffst du auf die Bewohner dieser Städte und lernst die verschneiten Regionen kennen. Die Interaktionen mit den NPCs sind von einer geheimnisvollen Atmosphäre geprägt, die an Silent Hill erinnert.

Zusätzlich kannst du deinen Kei-Truck mit verschiedenen Upgrades ausstatten, um neue Orte zu erreichen. Die Entwickler haben in den letzten Monaten auch neue Verbrauchsgüter und Ausrüstungen hinzugefügt, um das Spielerlebnis noch fesselnder zu gestalten.

Kei-Trucks und ihre Bedeutung

Warum sind Kei-Trucks so besonders? Kei-Trucks sind in Japan weit verbreitet und werden unter anderem in der Landwirtschaft und im Bauwesen eingesetzt. Diese leichten Lastwagen sind maximal 3,4 Meter lang und 1,48 Meter breit und bieten trotz ihrer geringen Größe eine erstaunliche Ladekapazität.

Viele dieser Fahrzeuge haben sich auch außerhalb Japans einen Namen gemacht. Sie sind nicht nur praktisch, sondern auch wegen ihrer Zuverlässigkeit und des geringen Kraftstoffverbrauchs beliebt. In Easy Delivery Co. fährst du einen solchen Kei-Truck durch verschneite Landschaften und meisterst die Herausforderungen deines Jobs.

Inspiration durch Animal Crossing

Wie beeinflusst Animal Crossing das Spielgefühl? Easy Delivery Co. erinnert mit seiner sozialen Simulation und den anthropomorphen Charakteren an die beliebte Spielserie Animal Crossing. In beiden Spielen kannst du mit den Bewohnern interagieren und die Umgebung nach deinem Belieben erkunden.

Animal Crossing ist bekannt für seine offene Spielwelt und die Möglichkeit, das virtuelle Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Diese Elemente fließen auch in Easy Delivery Co. ein, wo du deine eigenen Entscheidungen treffen und die Spielwelt nach Belieben entdecken kannst.

Deine Meinung zählt

