EA Access ist jetzt EA Play. Der kostenpflichtige Abodienst von EA hat vor einiger Zeit den Namen gewechselt und nicht nur das. Bis vor Kurzem gab es den Service lediglich über die EA-Plattform Origin auf dem PC, der PlayStation und Xbox. Jetzt macht der Dienst allerdings einen kleinen Sprung. Ab sofort ist EA Play auch auf Steam verfügbar.

Falls ihr die EA-Spiele innerhalb der Flatrate spielen möchtet, zahlt ihr im Monat 4,99 Euro. Wenn ihr ein Jahresabo abschließt, spart ihr noch ein paar Euro, denn aktuell gibt es die Mitgliedschaft schon für 29,99 Euro (ein ganzes Jahr).

Steam: EA deutet Rückkehr zu Steam an

Was sind die Vorteile von EA Play?

Nun fragen wir uns, warum man diesen Dienst überhaupt buchen sollte. EA hat sich ein paar Annehmlichkeiten für alle Kunden überlegt, die regelmäßig zahlen. Und zwar folgende Punkte:

Abonnenten erhalten Zugang zu einer umfangreichen Bibliothek mit EA-Spielen

Abonnenten erhalten Spiele und DLCs günstiger (10% Rabatt)

Trial-Zugänge zu neuen Spielen (bis zu 10 Stunden Probespielen)

Exklusive Belohnungen und exklusive Inhalte

In der Pipeline sind schon die nächsten Games, die ihr vorab testen könnt. Und zwar Madden NFL 21, FIFA 21, Star Wars: Squadrons und Rocket Arena. Im Moment kann davon Madden in der 10-Stunden-Trial ausprobiert werden.

Diese Trials sind natürlich schön und gut, aber die meisten Kunden werden wohl durch die Bibliothek mit EA-Spielen angelockt. Immerhin erhaltet ihr mit dem Abo Zugriff auf die Dead Space-Spiele, The Sims 4, Titanfall 2, die Battlefield-Spiele und mehr. So oder so könnt ihr all das jetzt auch via Steam machen.

Würdet ihr EA Play buchen oder ist der Abodienst eher nichts für euch? Schreibt es gerne nachfolgend in die Kommentare und diskutiert mit uns.

