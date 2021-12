DualSense mit neuen Farben jetzt vorbestellen in Deutschland – Shopping-Guide

Die PlayStation 5-Konsole und der damit verbundene DualSense Wireless-Controller erhalten neue Farben. So könnt ihr nicht nur eure PS5 im neuen, farbenfrohen Glanz erstrahlen lassen, auch eure DualSense könnt ihr in neuen Farben kaufen und das sogar passend zur Konsole.

Neben den bereits veröffentlichten Farben für den DualSense gibt es jetzt drei ganz neue Variationen, die erst kürzlich vorgestellt wurden. Und heute ist es endlich so weit, der Startschuss für den Vorverkauf ist gefallen. Die DualSense-Controller können ab sofort bei einigen Händlern bestellt werden in Deutschland.

DualSense: Wo kann ich die neuen Farben kaufen?

Auf Midnight Black und Cosmic Red folgen nun weitere Farbvariationen, die ihr schon jetzt vorbestellen könnt. Wir verraten euch in diesem Shopping-Guide, wo ihr sie genau erhaltet. Dabei gilt, dass diese überall im Preis bei 79,99€ liegen.

Wann erscheinen die neuen Farben? Ihr könnt die neuen Controller schon jetzt vorbestellen, allerdings erscheinen sie in Deutschland erst am 14. Januar 2022 via Direktverkauf und am 11. Februar 2022 bei teilnehmenden Onlinehändlern.

Starlight Blue

Bei den nachfolgenden Händlern könnt ihr die Farbe Starlight Blue erwerben:

Nova Pink

Bei den nachfolgenden Händlern könnt ihr die Farbe Nova Pink erwerben:

Galactic Purple

Bei den nachfolgenden Händlern könnt ihr die Farbe Galactic Purple erwerben:

Galactic Purple ist aktuell noch nicht verfügbar. Kommt später wieder, wenn die Übersicht aktualisiert wurde!

Obendrein gibt es jetzt auch die euen Farben der PlayStation 5. Sony Interactive Entertainment hat die farbigen PS5-Cover angekündigt. Hier erfahrt ihr, wie sie aussehen, welche Farben es gibt und was ihr sonst noch wissen solltet:

