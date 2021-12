PS5-Farben enthüllt: So galaktisch sind die neuen Farben!

Bis heute gibt es die PlayStation 5 lediglich in einer einzigen Farbe mit weißen Seitenflügeln. Doch das wird sich schon sehr bald ändern. Sony Interactive Entertainment hat soeben die neuen Farben für das Zubehör der PS5-Familie angekündigt und sie sind echt galaktisch!

Denn sie haben sich in puncto Farbpalette an den bildgewaltigen Kosmos orientiert. Das von „der Galaxie inspirierte Zubehörangebot“ erstrahlt in mehreren Farben, die alle in das Thema Weltall passen.

So gibt es neben den PS5-Covers sogleich ein paar neue DualSense-Farben, so ist alles aus einem Guss. Im Fokus stehen hier die neuen Farben:

DualSense in Nova Pink

DualSense in Starlight Blue

DualSense in Galactic Purple

Die galaktischen Farben könnt ihr im Ankündigungstrailer bestaunen, den wir euch nachfolgend eingebunden haben. Neben Midnight Black und Cosmic Red gibt es dann insgesamt fünf Farben zu kaufen (neben dem Originalton).

Nova, Starlight und Galactic Purple sind ab dem 14. Januar 2022 zeitexklusiv über PS Direct und ab dem 11. Februar auch bei weiteren Handelspartnern erhältlich.

Endlich neue PS5-Farben!

Doch nicht nur der DualSense Wireless-Controller bekommt ein kunterbuntes Make-over. Auch die PlayStation 5-Konsole höchstselbst ist nun endlich an der Reihe. Fortan wird sie in unterschiedlichsten Farben im vollen Glanz bei euch zu Hause erstrahlen können. Seht am besten selbst:

Die neuen Cover werden für die PS5 mit Ultra HD Blu-ray-Laufwerk und die PS5 Digital Edition angeboten.

Welche neuen PS5-Farben gibt es? Die neuen PS5-Faceplates ähneln den Farben aus der DualSense-Farbpalette. Heißt, folgende Farben werden zukünftig angeboten:

PS5 in Midnight Black

PS5 in Starlight Blue

PS5 in Galactic Purple

PS5 in Cosmic Red

PS5 in Nova Pink

Wann gibt es die neuen Farben für die PS5 zu kaufen? Die neuen Seitenflügel gibt es ab dem 21. Januar 2022 in Deutschland via PlayStation Direct. Bei weiteren Handelspartnern könnt ihr diese erst ab dem 18. Februar bestellen. Allerdings vorerst wohl nur die Farben: Midnight Black und Cosmic Red.

Wann die restlichen Farben, also Starlight Blue, Galactic Purple und Nova Pink erscheinen, ist noch unbekannt. Sie sollen jedoch in „der ersten Jahreshälfte 2022“ den Markt erreichen. Wir halten euch auf PlayCentral.de auf dem Laufenden.

© SIE

PS5-Cover einfach austauschen!

Das Schöne an dieser Meldung ist, dass es sich hierbei nicht um eine PS5 in einem speziellen Design handelt. Erstmals können wir die Seitenteile einfach abnehmen und diese neuen Faceplates anklemmen.

So müssen wir keine 399€ oder 499€ investieren, damit die hauseigene PS5 im neuen Glanz erstrahlt. Viel mehr könnt ihr euch sogar mehrere Seitenteile kaufen und diese nach Lust und Laune an eurer PS5 anbringen. Sie sind allesamt separat erhältlich.

Und wenn der Look wirklich stimmen soll, könnt ihr eure PS5 mit eurem DualSense-Controller abstimmen. Mehr Infos dazu findet ihr hier.