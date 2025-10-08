DualSense Icon Blue – Neues PS5-Highlight im Oktober 2025 enthüllt

Sony hat kürzlich den neuen Icon Blue Special Edition DualSense Wireless Controller für die PlayStation 5 enthüllt. Dieses spezielle Modell wird am 20. Oktober 2025 in Deutschland erhältlich sein und feiert die ikonischen blauen Farbtöne der PlayStation-Marke.

Design und Features

Was macht den neuen DualSense Controller besonders? Der Icon Blue Special Edition Controller besticht durch seine besonderen blauen Schattierungen, die von der Konsole inspiriert sind. Auf der Rückseite befindet sich eine spezielle Gravur in Katakana, die das Wort „PlayStation“ auf Japanisch darstellt. Dieses Design wurde von Leo Cardoso vom PlayStation Color, Material, and Finish Team entwickelt, um die Signifikanz und die Philosophie hinter dem Design zu unterstreichen.

Der Controller bietet alle bekannten Funktionen des DualSense, einschließlich haptischem Feedback, adaptiven Triggern und einem integrierten Mikrofon. Diese Merkmale tragen zu einem immersiven Spielerlebnis bei, das dich tiefer in die Spielwelten eintauchen lässt.

Preis und Verfügbarkeit

Wann und wo kannst du den neuen Controller kaufen? Der Icon Blue Special Edition DualSense Wireless Controller wird ab dem 20. Oktober 2025 für 84,99 Euro im Handel erhältlich sein. Neben Deutschland wird er auch in anderen europäischen Ländern zeitgleich eingeführt.

Zusätzlich zu diesem neuen Controller hat Sony auch weitere Merchandise-Artikel angekündigt, die bald auf den Markt kommen. Diese umfassen eine Vielzahl von Produkten, darunter ein Astro Bot Lunchbox, Meltz-Figuren inspiriert von Twisted Metal und ein PlayStation-Baseballtrikot.

Erweiterte PlayStation 5 Peripheriegeräte

Welche weiteren Designs sind für die DualSense Controller verfügbar? Fans der PlayStation 5 haben eine Vielzahl von Designoptionen zur Auswahl. Neben dem Icon Blue Special Edition gibt es auch den God of War 20th Anniversary Kratos Controller, den Astro Bot Joyful Limited Edition Controller sowie Designs inspiriert von Ghost of Yotei und Death Stranding 2: On the Beach.

Diese speziellen Designs bieten dir die Möglichkeit, deine Konsole und dein Zubehör individuell zu gestalten und deinem Gaming-Setup eine persönliche Note zu verleihen.

Rückblick auf die DualSense Geschichte

Wie hat sich der DualSense Controller entwickelt? Der DualSense Controller, dessen Wurzeln in der DualShock-Reihe liegen, ist bekannt für seine Vibration-Feedback und analogen Steuerungen. Seit seiner Einführung hat sich der Controller kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen der neuesten PlayStation-Konsolen gerecht zu werden.

Die PlayStation 5, die im November 2020 weltweit auf den Markt kam, nutzt die fortschrittlichen Funktionen des DualSense Controllers, um ein noch intensiveres Spielerlebnis zu bieten. Durch die Anpassung an moderne Spielanforderungen hat der DualSense entscheidend zur Attraktivität der PlayStation 5 beigetragen.

Was hältst du von dem neuen Icon Blue Special Edition DualSense Controller? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!