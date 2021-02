Dragon Age 4 wird wohl keinen Multiplayer haben, sondern reines Solo-Rollenspiel sein

Dragon Age 4, das aktuell noch unter dem Namen The Dread Wolf Rises läuft, wird offenbar ohne Multiplayer auskommen müssen. Das kommende Rollenspiel von BioWare wird demnach als reines Singleplayer-Game erscheinen und sich damit auf seine einstigen Wurzeln besinnen.

Dragon Age 4 als reines Singleplayer-RPG

Es sieht ganz danach aus, als möchten die Entwickler bei BioWare einen anderen Kurs einschlagen. Vor wenigen Tagen wurde bereits bekannt, dass die Entwicklung an einer überholten Version des häufig kritisierten Anthem eingestellt wurde und alle freigewordenen Mitarbeiter zur Arbeit an den 5. Mass Effect-Teil sowie „Dragon Age 4“ überwechselten.

Anthem 2.0 wird endgültig eingestellt, Entwickler arbeiten jetzt an Dragon Age 4 mit

Wie Bloomberg nun berichtet, soll der vierte „Dragon Age“-Teil nun sogar komplett auf die so essenziell gewordene Multiplayer-Komponente verzichten.

Was sind die Gründe? Zuletzt sind die Devs mit „Anthem“ ordentlich auf die Nase gefallen und mussten eine Menge (berechtigter) Kritik über sich ergehen lassen. Doch auch schon vorher wurde die Richtung, in die sich BioWare gemeinsam mit Publisher EA entwickelte, kritisch beäugt. Nahezu alle Spiele wurden um eine Online-Komponente erweitert, die nach dem Release weiterhin Geld in die Kasse spülen sollte.

Nun zeigten sich Singleplayer-Games wie Star Wars Jedi: Fallen Order bisweilen jedoch erfolgreicher als das Games-as-a-Service-Prinzip, wie das des halbgaren „Anthem“.

Diese Erkenntnis führt nun wohl dazu, dass sich BioWare und EA wieder auf ihre Ursprünge besinnen und dem Live-Service-Multiplayer-Trend wieder den Rücken kehren. Dafür kämpften wohl auch einige Mitglieder des Führungsteams von BioWare, denn zunächst sollte auch DA4 dieser Monetarisierungsform folgen.

Allerdings scheint „Dragon Age 4“ entscheidend für das Fortbestehen des Studios zu sein, nachdem auch Mass Effect Andromeda eher als Flop anzusehen ist. Ein Umdenken scheint also dringend erforderlich.

Worum geht es in Dragon Age 4: Dread Wolf Rises?

Bislang wurden noch keine ausführlichen Infos zu „Dragon Age 4“ bekannt gegeben. Allerdings wird der neue Teil wohl die Geschichte des Vorgängers Dragon Age: Inquisition fortsetzen und Solas, der auch als der Schreckenswolf bekannt ist, zurückkehren. Handlungsort wird hierbei erstmalig das Königreich Tevinter sein.

Wir haben das Setting bereits in einem ersten Trailer zu Gesicht bekommen. © EA/BioWare

Ein Release-Termin ist nach wie vor nicht bekannt, weshalb das Spiel auch nicht mehr in diesem Jahr erwartet werden sollte. Eher ist eine Veröffentlichung im Jahr 2022 oder sogar erst 2023 denkbar, da sich das Rollenspiel noch in einem frühen Stadium der Entwicklung befinden soll.