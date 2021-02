DoKomi 2021 findet statt: Datum und Ticketvorverkauf angekündigt!

Ein positive Nachricht für alle Convention-Fans hat uns erreicht. Die DoKomi hat offiziell bekannt gegeben, dass sie in diesem Jahr stattfinden wird. Wir fassen euch alle Infos zur DoKomi 2021 in diesem Beitrag zusammen!

Alle Vorabinfos zur DoKomi 2021

Wenn ihr in diesem Jahr wieder Conventions besuchen möchtet, hat die allseits beliebte und immer größer werdende DoKomi ihre Pforten in 2021 geöffnet.

Wann findet die DoKomi 2021 statt? In diesem Jahr fällt die Veranstaltung auf das folgende Datum: 7. bis zum 8. August 2021.

Wo und in welcher Stadt kann ich die DoKomi 2021 besuchen? Die DoKomi 2021 wird wie jedes Jahr in Düsseldorf stattfinden – und zwar in der Stockumer Kirchstrasse 61, 40474 Düsseldorf.

Um dies zu bewerkstelligen, arbeiten die Veranstalter eng mit den hiesigen Behörden zusammen und arbeiteten bereits in 2020 ein besonderes Konzept mit Schutzmaßnahmen aus. Dieses Schutzkonzept aus dem Vorjahr wird für 2021 übernommen, sodass alle Besucher bestmögliche Sicherheit erwarten dürfen.

Wann findet der Ticketvorverkauf statt? Der Ticketvorverkauf wird am 1. März 2021 starten. Besucht dazu die offizielle Seite der DoKomi.

Beachtet, dass die Tickets in diesem Jahr ausschließlich als E-Ticket angeboten werden! So erleichtert die DoKomi die organisatorischen Schritte und es kommt vor Ort nicht zu Schlangen, bei der sich die Besucher erst anstellen müssen, um ein Ticket zu erhalten.

Passend zum Ticketvorverkauf veranstaltet die DoKomi einen Livestream. Wenn ihr Fragen habt oder euch auf das Event einstimmen möchtet, könnt ihr dem Livestream dann entsprechend joinen. Haltet am 1. März 2021 also die Augen auf dem DoKomi-Kanal offen! Weitere Informationen zur DoKomi 2021 werden im Laufe des Jahres folgen.

Was ist die Manga- und Anime-Convention DoKomi?

Die DoKomi ist schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Anime- und Manga-Kultur in Deutschland. Sie ist Deutschlands größte Anime und Japan Expo. Im Fokus liegen die Themen japanische Jugendkultur. Deshalb werden folgende Themen behandelt:

Anime

Manga

Cosplay

Games

Mode

Musik

und Trends aus der Szene

Wenn ihr euch also über aktuelle Trends aus der Szene informieren, eurem liebsten Hobby frönen oder einfach eine Convention unter Gleichgesinnten verbringen möchtet, ist die DoKomi genau das Richtige für euch.

Bedenkt, dass ihr die DoKomi auch besuchen könnte, wenn ihr noch gar nicht so lange in dem Bereich unterwegs seid oder noch nie eine Convention besucht habt. Sie ist also für Neulinge geeignet.