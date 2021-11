Weihnachten steht vor der Tür und wer noch auf der Suche nach einem passenden Geschenk für seine Lieben ist, dem kommt das Angebot von Disney Plus sicherlich zur rechten Zeit. Der beliebte Streamingdienst bietet ein Jahresabo-Geschenk für alle Film- und Serien-Fans. Wie sagen euch wie das Geschenk-Abo für Disney Plus funktioniert und was es zu beachten gibt.

Disney Plus Geschenkabo verschenken: So funktioniert es!

Wer seinen Freunden zu Weihnachten eine Freude machen möchte, dem bietet sich ein Geschenk-Abo für Disney Plus an. Film- und Serien-Fans werden sich über dieses tolle Geschenk freuen und können noch am Tag der Bescherung mit Gucken der vielen Film- und Serien-Highlights starten.

Wie das funktioniert, zeigen wir euch hier:

Wer ein Geschenkabo zum Preis von 89,90 Euro erwirbt, bietet der beschenkten Person ein Jahr lang den kostenfreien Zugang zum Streamingdienst Disney Plus ohne weitere Gebühren zahlen zu müssen.

erwirbt, bietet der beschenkten Person zum Streamingdienst Disney Plus ohne weitere Gebühren zahlen zu müssen. Beim Kauf eines einjährigen Geschenkabos musst du die E-Mail-Adresse des Empfängers angeben und das Datum auswählen, an dem das Geschenk gesendet werden soll. Du hast außerdem die Möglichkeit, eine persönliche Nachricht hinzuzufügen. An dem von dir angegebenen Datum sendet Disney dem Empfänger eine E-Mail mit Anweisungen zum Einlösen des Geschenkabos .

angeben und das Datum auswählen, an dem das Geschenk gesendet werden soll. Du hast außerdem die Möglichkeit, eine persönliche Nachricht hinzuzufügen. An dem von dir angegebenen Datum sendet Disney dem Empfänger eine E-Mail mit Anweisungen zum . Die Konditionen für das Geschenkabo sind die gleichen wie für ein normales Jahresabo : Ihr könnt sieben Profile anlegen und vier Geräte simultan verwenden. Zudem ist ein Download der Serien und Filme auf bis zu zehn Geräten möglich.

für das Geschenkabo sind die gleichen wie für ein : Ihr könnt sieben Profile anlegen und vier Geräte simultan verwenden. Zudem ist ein Download der Serien und Filme auf bis zu zehn Geräten möglich. Der Empfänger hat als neuer Disney Plus-Kunde nach einem Jahr die Möglichkeit, das Abo jederzeit zu verlängern. Hierfür muss man lediglich die eigenen Zahlungsdaten angeben und die Verlängern bestätigen.

Doch Achtung: Das Geschenkabo kann nur von neuen Disney Plus Abonnenten eingelöst werden. Wer also bereits Kunde ist, für den funktioniert das Einlösen des Geschenks leider nicht. Daher sollte man am besten vorher die Information einholen, ob derjenige, für den das Geschenk gilt, nicht schon Disney-Kunde ist.

Was bietet Disney Plus?

Der Streamingdienst steht seit dem 24. März 2020 auch in Deutschland zur Verfügung und feierte kürzlich seinen zweijährigen Disney+ Day mit vielen Specials und Neuheiten. Das Angebot von anfänglich über 1.000 Filmen und Serien kann sich durchaus sehen lassen und wird Monat für Monat mit vielen Neuheiten erweitert: Von Klassikern bis hin zu aktuellen Serien- und Kinohits, einschließlich Pixar, Marvel und Star Wars.

Disney Plus kostet in Deutschland 8,99 Euro im Monat und 89,99 Euro im Jahr, dafür bleibt der Dienst jedoch komplett werbefrei. Wir stellen euch hier einige hilfreiche Tipps und Tricks vor, wie ihr Disney Plus optimal nutzen könnt.

Disney Plus App: Tipps zum Download von Filmen und Serien

Auch im Dezember gibt es viele Neuheiten und weitere Highlights, etwa die neue Star Wars-Serie The Book of Boba Fett ab 29. Dezember, ein Spin-off zur Erfolgsserie The Mandalorian, die nächstes Jahr mit der 3. Staffel fortgesetzt wird. Alle bisherigen Folgen und Staffeln sämtlicher Serien bleiben auf Abruf zum Streamen erhalten. Zudem dürfen sich Marvel-Fans auf die neue MCU-Serie Hawkeye freuen, die seit dem 24. November mit wöchentlich neuen Folgen erscheint.

Was es sonst noch alles im Dezember neu auf Disney Plus gibt, haben wir hier für euch aufgelistet:

Disney Plus Dezember 2021 – Alle neuen Serien und Filme im Überblick