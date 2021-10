Halloween 2021: Schaurig schöne und gruselige Filme und Serien auf Disney Plus

Disney Plus kündigt zu Halloween zahlreiche Gruselfilme, Horrorserien und Klassiker für Jung und Alt an. Die vielen (familienfreundlichen) Halloween-Serien und -Filme stehen allen Abonnenten zum Streamen bereit. Besonderes Highlight sind die drei Neuheiten „LEGO Star Wars Gruselgeschichten“, „Muppets Haunted Mansion“ und „Just Beyond“ als Highlights zum Halloween-Special bei Disney Plus.

Das Disney Plus Halloween-Programm „Hallowstream“ ist für alle Abonnenten kostenlos. Man benötigt lediglich ein Disney+ Abo, welches bei 8,99 Euro monatlich oder jährlich 89,90 Euro liegt. Alle weiteren Infos zum Abo bei Disney Plus haben wir hier zusammengefasst.

LEGO® Star Wars Gruselgeschichten

„Star Wars“-Fans kommen mit diesem Halloween-Special – ab dem 1. Oktober auf Disney Plus – auf ihre Kosten: Ein Fest der schurkischen dunklen Seite der „Star Wars“-Galaxie, das „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ fortsetzt. Cameron Poe und sein treuer Droide BB-8 müssen auf dem Vulkanplaneten Mustafar notlanden. Hier treffen sie auf die gierige Graballa the Hutt, die Darth Vaders ehemaliges Schloss erstanden und zu einem luxuriösen Hotel umgebaut hat – das erste in der Galaxis.

Während Poe auf den Abschluss der Reparaturen seines X-Wings warten, wagen sich er mit BB-8, Graballa, dem Jungen Dean sowie Vaders treuer Diener Vaneé tiefer in das mysteriöse Schloss hinein. Auf dem Weg zum Ziel erzählt Vaneé drei gruselige Geschichten, die von alten Artefakten und ikonischen Widersachern aus unterschiedlichen Star-Wars-Epochen zu tun haben. Während er diese Storys erzählt, schmiedet er jedoch einen eigenen finsteren Plan.

Muppets Haunted Mansion

Auch die beliebte Muppets erhalten in diesem Jahr ein neues Halloween-Special – ab dem 8. Oktober auf Disney Plus – mit vielen prominenten Gastauftritten. „Muppets Haunted Mansion“ spielt in der Halloween-Nacht, in der Gonzo herausgefordert wird, eine sehr waghalsige Übernachtung an einem der gruseligsten Orte der Welt zu verbringen, im “Haunted Mansion”.

Just Beyond

Die neue Horror-Comedy Anthologie-Serie – ab dem 13. Oktober auf Disney Plus – erzählt übernatürlichen Geschichten inspiriert von den Jugendbüchern von R.L. Stines. Die einzelnen Episoden spielen in einer übernatürlichen Welt voller Hexen, Außerirdischer, Geister und Paralleluniversen, wo sich die einzelnen Charakteren auf eine überraschende Reise begeben. Produziert wird die Serie von Seth Grahame-Smith („Dark Shadows“).

Weitere Programm-Highlights zu Halloween bei Disney Plus

Neben den drei Neuheiten präsentiert der Streamingdienst eine Fülle an weiteren Grusel- und Horror-Produktionen passend zu Halloween. In dieser Übersicht haben wir wichtigsten Filme und Serien aufgelistet.

Halloween-Filme und -Serien auf Disney Plus

Binny und der Geist

Das Megaplex-Phantom

Das Scream Team

Die Abenteuer von Ichabod und Taddäus Kröte

Die Geister von Huxley Hall

Die Geistervilla

Die Insel der besonderen Kinder

Die Rückkehr der vergessenen Freunde

Die Zauberer vom Waverly Place

Die Zauberer vom Waverly Place – Der Film

Edward mit den Scherenhänden

Frankenweenie (2012)

Gargoyles – Auf den Schwingen der Gerechtigkeit

Halloween Town – Meine Oma ist ‘ne Hexe!

Halloween Town 2

Halloweentown High School

Halloweentown 4 – Das Hexencollege

Hocus Pocus

Maleficent – Die dunkle Fee

Maleficent: Mächte der Finsternis

Mamas Rendevouz mit einem Vampir

Monster gegen Mädchen

Spooky Buddies – Der Fluch des Hallowuff-Hunds

Tim Burton’s Nightmare Before Christmas

Überraschend unsichtbar

Vampirina

Willkommen in Gravity Falls

Zombies – Das Musical

Zombies 2

Zwexies – Die Zwillingshexen

Zwexies – Die Zwillingshexen zum Zweiten

Die Simpsons – Baumhaus des Schreckens Episoden

Kurzfilme und Specials

Die Legende von Mor’du

Donald, Geister und Gespenster

Einsame Geister

Frankenweenie (Kurzfilm)

Hook und das Geisterlicht

Toy Story of Terror!

Vampirina: Die Ghul-Girls

Disney Channel Halloween-Episoden

A.N.T: Achtung Natur-Talente – „Mutantenfarm”

Austin & Ally – „Kostüme und Courage”

Big City Greens – „Blutmond”

Das Leben und Riley – „Der Geist und Riley”

Das Leben und Riley – „Die Welt des Grauens und Riley”

Das Leben und Riley – „Die Halloweengeschichte und Riley”

Die Prouds – „Süßes oder Heldenhaftes”

Die Zauberer vom Waverly Place – „Halloween”

DuckTales (2017) – „Achtung vor den Erdfermianern!”

Goofy und Max – „Goofy, Geister und Gespenster”

Große Pause – „Immer wenn sie Chips aß / Wenn Fahrräder angreifen / Die Nacht der lebenden Finsters”

Hannah Montana – „Die doppelte Hannah an Halloween”

Hotel Zack & Cody – „Arwinstein”

Hotel Zack & Cody – „Der Geist von Zimmer 613”

Jessie – „Grimms Gruselgeschichten”

K.C. Undercover – „Der wie ein Wolf tanzt”

Kim Possible – „Halloween”

Liv und Maddie – „Grusel sich wer kann”

Meine Schwester Charlie – „Duell an Halloween”

Micky Maus (Kurzfilme) – „Ein untoter Freund”

Phineas und Ferb – „Die Nacht der Zombies” (Teile 1 und 2)

Phineas und Ferb – „Es spukt in Danville / Candaces Fluch”

Phineas und Ferb – „Party in der Schreckensburg / Die Riesenfledermaus”

Phineas und Ferb – „Phineas und Ferbenstein / Das Wüstenkunstwerk”

Phineas und Ferb – „Schrecklicher Schluckauf” (Teil 1 und 2)

Phineas und Ferb – „Trilogie des Terrors” (Teile 1 und 2)

Rapunzel – Die Serie: Eine magische Reise – „Geisterbesuch”

Raven blickt durch – „Die Halloween-Party”

S3 – Stark, schnell, schlau – „Die Nacht des lebenden Virus”

Shake It Up – Tanzen ist alles – „Das verschwundene Kind”

Star gegen die Mächte des Bösen – „Diaz’ Haus des Horrors / Eine Spinne mit Zylinder”

Willkommen in Gravity Falls – „Rache ist süß”

Zack & Cody an Bord – „Seemonster Gertie”

Zuhause bei Raven – „Das Geisterhaus”

Disney Junior Halloween Episoden

Die Garde der Löwen – „Hüte dich vor dem Zimwi!“

Doc McStuffins Spielzeugärztin – „Buh machst du! / Glo-Bo leuchtet nicht“

Doc McStuffins Spielzeugärztin – „Hallie Halloween / Gustav steckt fest“

Doc McStuffins Spielzeugärztin – „Spieglein, Spieglein auf dem Bauch / Das nette Monster“

Fancy Nancy Clancy – „Nancys Kostümchaos / Nancys Geister-Halloween“

Henry Knuddelmonster – „Der Halloweenheld / Das Pfadfindercamp“

Henry Knuddelmonster – „Knuddelween auf dem Monstermond“

Jake und die Nimmerlandpiraten – „Auf der Suche nach dem goldenen Kürbis / Halloween im Nimmerland“

Jake und die Nimmerlandpiraten – „Der Geisterkapitän / Die magischen Ringe der Macht“

Jake und die Nimmerlandpiraten – „Die Piraten-Geistergeschichte / Königin Izzy-bella“

Jake und die Nimmerlandpiraten – „Flucht von der Geisterinsel / Die Zahnradinsel“

Jake und die Nimmerlandpiraten – „Streich oder Schatz? / Die Prinzessin und die Hexe“

Micky Maus: Die flinken Flitzer – „Der Geister-Flitzer / Karlos Halloween-Party“

Micky Maus: Die flinken Flitzer – „Das Geisterhaus / Ein geheimnisvolles Abendessen“

Micky Maus Wunderhaus – „Mickys Monster Musical“ (Teil 1 und 2)

Micky Maus Wunderhaus – „Micky und die Halloweenparty“

Muppet Babies – „Happy Hallowaka!/ Die schaurig-spukige Geschichte von den Geister-Pfannkuchen“

Welpenfreunde – „Die Suche im Kürbisfeld / Happy Heul-oween“

Sofia die Erste – „Die Geister-Gala“

Sofia die Erste – „Die Hexenweihe“

Sofia die Erste – „Prinzessin Schmetterling“

Vampirina – „Hauntley-Halloween / Frankenblume“