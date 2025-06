Diddy Kongs Nintendo-Comeback bestätigt – Auftritt in Donkey Kong Bananza

Seit der Einführung der Nintendo Switch 2 haben sich viele Fans gefragt, was aus Diddy Kong wird. Der langjährige Gefährte von Donkey Kong war in den meisten auf der neuen Konsole vorgestellten Spielen nicht zu sehen, darunter auch in Mario Kart World und Donkey Kong Bananza. Doch Nintendo hat diese Lücke während der heutigen Nintendo Direct-Präsentation gefüllt. Diddy Kong tauchte zwar erst sehr spät im Livestream auf, konnte aber dennoch einige kurze Auftritte zusammen mit Dixie Kong verzeichnen. Die beiden waren unter anderem in einer Sequenz zu sehen, in der sie auf einem Nashorn ritten, während Donkey Kong und Pauline vermutlich Rambi begleiteten.

Leider bietet dieser kurze Auftritt keine Hinweise darauf, welche Rolle Diddy Kong im Spiel spielen wird. Seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Donkey Kong Country im Jahr 1994 ist Diddy Kongs Beliebtheit ungebrochen. Er hat es sogar geschafft, in eigenen Spielen wie Diddy Kong Racing die Hauptrolle zu übernehmen. Die Befürchtungen, dass Nintendo den Charakter möglicherweise nicht mehr verwenden wollte, könnten nach der heutigen Nintendo Direct nun ausgeräumt sein.

Das Comeback von Diddy und Dixie Kong

Was bedeutet das für Diddy und Dixie Kong? Diddys Auftritt in Donkey Kong Bananza ist zwar spannend, aber es war unvermeidlich, dass der Charakter irgendwo auftauchen würde. Schließlich hat Nintendo ihm ein neues Design verpasst, das zum neuen Look von Donkey Kong passt. Dixie Kong hingegen hält sich weitestgehend an das Design, das sie erstmals in Donkey Kong Country 2 hatte, was viele Fans erfreuen dürfte.

Außer den beiden Kong-Charakteren wurde im heutigen Trailer auch die Rückkehr von Rambi bestätigt. Es gab bereits einige Hinweise darauf, dass das Nashorn zurückkehren würde, aber jetzt haben wir es offiziell in Donkey Kong Bananza gesehen, wo es zusammen mit Cranky Kong auftreten wird. An einem Punkt schien das Nintendo Switch 2-Spiel wie ein großes Reboot der Donkey Kong-Serie zu wirken, aber mit so vielen bekannten Gesichtern, die ein Comeback feiern, scheint Nintendo die Vergangenheit auf eine große Weise zu ehren.

Erinnerungen an die Super Nintendo-Ära

Welche nostalgischen Elemente gibt es in Donkey Kong Bananza? Als ob das nicht schon genug wäre, um Fans der Super Nintendo-Spiele zu begeistern, wird Donkey Kong Bananza weitere Rückblicke auf diese Ära bieten. Der ursprüngliche Trailer zu Bananza zeigte 2D-Stufen, die auf der Donkey Kong Country-Serie basieren, und die heutige Nintendo Direct bot einen tieferen Einblick. Es wird auch viele vertraute Klänge geben; während die früheren Donkey Kong-Komponisten David Wise und Grant Kirkhope angaben, dass sie nicht am Spiel beteiligt sein werden, waren heute mehrere Remixe ihrer Musik zu hören, darunter eine neue Version des berüchtigten DK Rap.

Donkey Kong Bananza wird das erste große Donkey Kong-Spiel seit Donkey Kong Country: Tropical Freeze im Jahr 2014 sein und gleichzeitig das erste 3D-Plattformspiel seit Donkey Kong 64 im Jahr 1999. Es wird am 17. Juli 2025 veröffentlicht und verspricht, sowohl neue als auch alte Fans gleichermaßen zu begeistern.

Bist du gespannt darauf, Donkey Kong Bananza nächsten Monat zu spielen? Wie glücklich bist du, Diddy Kong im Spiel zu sehen? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!