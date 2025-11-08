Diablo IV-Erweiterung bei den Game Awards? Das erwartet Fans jetzt!

Diablo IV-Fans könnten sich auf eine spannende Ankündigung bei den Game Awards am 11. Dezember 2025 freuen. Die Spekulationen wurden durch eine Aussage des Associate Game Director von Diablo IV, Zaven Haroutunian, angeheizt. In einem Interview mit dem Content Creator Rob2628 deutete Haroutunian an, dass alle Augen auf die Game Awards gerichtet sein sollten. Diese Aussage sorgt nun für Aufregung und lässt die Community darüber spekulieren, ob möglicherweise eine neue Erweiterung für Diablo IV angekündigt wird.

Die Geschichte hinter Diablo IV

Was macht Diablo IV so besonders? Diablo IV, entwickelt und veröffentlicht von Blizzard Entertainment, ist der vierte Haupttitel der Diablo-Serie und wurde am 5. Juni 2023 veröffentlicht. Das Spiel bietet eine offene Welt und Spieler können aus sechs verschiedenen Klassen wählen, darunter Barbar, Druide und Totenbeschwörer. Es kombiniert bekannte Gameplay-Elemente wie zufällig generierte Dungeons mit neuen Features wie PvP-Kämpfen.

Das Spiel wurde sowohl für seine packende Erzählweise als auch die atmosphärische Gestaltung gelobt. Bereits in den ersten sechs Tagen nach seiner Veröffentlichung generierte es Einnahmen in Höhe von 666 Millionen Euro und hat bis September 2024 die Milliardenmarke überschritten.

Die Bedeutung der Game Awards

Warum sind die Game Awards so wichtig? Die Game Awards sind eine jährliche Preisverleihung, die herausragende Leistungen in der Videospielindustrie ehrt. Seit ihrer Gründung im Jahr 2014 durch den Spielejournalisten Geoff Keighley sind sie zu einem bedeutenden Event für Ankündigungen und Premieren neuer Spiele geworden.

Die Veranstaltung findet im Peacock Theater in Los Angeles statt und zieht die Aufmerksamkeit von Millionen von Zuschauern weltweit an. Neben den Preisverleihungen sind es vor allem die Premieren und Neuankündigungen, die das Publikum in den Bann ziehen.

Erwartungen an die Ankündigung

Was könnte bei den Game Awards enthüllt werden? Einigen Berichten zufolge könnte eine neue Erweiterung für Diablo IV angekündigt werden. Obwohl Haroutunian keine expliziten Details preisgab, lässt seine Andeutung viel Raum für Spekulationen. Die Nähe zum Start von Diablo IV in China am 12. Dezember 2025 verstärkt die Erwartungen, dass Blizzard etwas Großes vorbereitet hat.

Fans hoffen, dass die lang ersehnte zweite Erweiterung vorgestellt wird. Ursprünglich hatte Blizzard jährliche Erweiterungen geplant, jedoch wird die nächste Erweiterung nicht vor 2026 erwartet. Eine Ankündigung bei den Game Awards könnte daher die Wartezeit für die Fans verkürzen.

Ein Rückblick auf Diablo IV bei den Game Awards

Wie war die bisherige Präsenz von Diablo IV bei den Game Awards? Diablo IV hat bereits eine Geschichte mit den Game Awards. 2022 wurde dort der Weltpremieretrailer gezeigt, und in den Jahren 2023 und 2024 war das Spiel in mehreren Kategorien nominiert. Der kontinuierliche Erfolg bei den Awards könnte ein Anreiz für Blizzard sein, auch in diesem Jahr wieder mit einer großen Ankündigung aufzuwarten.

Es bleibt abzuwarten, welche Überraschungen Blizzard für die Fans bereithält, aber die Vorfreude ist zweifellos spürbar. Solltest du gespannt auf neue Inhalte für Diablo IV sein, lohnt es sich, die Game Awards am 11. Dezember 2025 im Blick zu behalten.

