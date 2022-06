Diablo Immortal: Kulls Versteckte Kammern, Verschollene Seiten und mehr – Alles zu Zoltun Kulls Archiv (Guide)

In dem Action-Adventure Diablo Immortal gibt es allerlei interessante sowie gefährliche Orte zu erkunden und ein besonders düsteres Gebiet hört auf den Namen Zoltun Kulls Archiv. An diesem Ort könnt ihr nicht nur zwei Weltenbosse finden, sondern auch Kulls Versteckte Kammern, Verschollene Seiten und noch vieles mehr.

In diesem Guide verraten wir euch alles, was es zum fünften Gebiet in „Diablo Immortal“ zu wissen gibt, welche Codex-Aufgaben ihr bewältigen müsst, wie ihr 5 Verschollene Seiten eines magischen Folianten findet, wo sich die Hydra und der Golem herumtreiben und welche Versteckten Kammern es in diesem Teil der Welt gibt.

Diablo Immortal: Alles über Zoltun Kulls Archiv

Bei Zoltun Kulls Archiv handelt es sich wie schon erwähnt um das fünfte Gebiet in „Diablo Immortal“ und es wird ein Level von 35 bis 40 vorgeschlagen, um an diesem finsteren Ort siegreich sein zu können. Hier findet das Event Kulls Versteckte Kammer statt und der Dungeon Das Ende der Zerstörung wartet auf Spieler*innen mit einem Mindestlevel von 35.

Zoltun Kulls Archiv: Alle Codex-Aufgaben

Auch in diesem Teil der Welt könnt ihr wieder Codex-Einträge freischalten, für deren Abschluss ihr Punkte für den Battlepass sowie Erfahrungspunkte erhaltet. Steigt ihr fleißig im Battlepass auf, gibt es obendrauf noch einmal eine extra Ladung Erfahrungspunkte. Macht euch aber keine großen Gedanken, die Aufgaben schließt ihr nebenbei während der Kampagne ab.

Schließt den Dungeon Das Ende der Zerstörung ab

ab Rüstet einen Seltenen Gegenstand der Stufe 35 aus

aus Schließt einen Ältestentempel der Stufe 5 ab

ab Verdient 750 Kampfpunkte

Erreicht Stufe 40

Zoltun Kulls Archiv: Kulls Versteckte Kammern

Um an diesem Event teilnehmen zu können, müsst ihr erst einmal fünf Verschollene Seiten des magischen Folianten finden, die im ganzen Gebiet verteilt auftauchen. Die Verschollenen Seiten erscheinen in der Regel an zufälligen Orten, es ist also schwer vorherzusagen, wo genau sie auftauchen werden. Einen guten Überblick bietet aber die Karte von Wowhead.

Habt ihr fünf dieser Seiten gefunden, erhaltet ihr den besagten Folianten und könnt ein Portal in eine von Kulls Versteckte Kammern öffnen, in denen euch meist ein Mini-Dungeon erwartet. Es kann aber auch sein, dass ihr einen der beiden Weltenbosse beschwört, den Sandstein-Golem oder die Flickwerk-Hydra.

Bei diesen Bossen handelt es sich um ernstzunehmende Gegner, die nur in einer gut ausgerüsteten Gruppe angegangen werden sollten. Mehr zu dem Thema erfahrt ihr in unseren Guides Hydra finden, so beschwört ihr den Weltenboss und Den Sandstein-Golem finden, so beschwört ihr den Weltenboss.

Solltet ihr einen der beiden Weltenbosse beschwören, erscheint eine Nachricht im ganzen Gebiet, dass die Kreatur in drei Minuten erscheinen wird. Diese starken Raid-Bosse können von allen anwesenden Spieler*innen angegriffen werden und jeder, der an dem Kampf teilgenommen hat, erhält eine saftige Beute als Belohnung.

Mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit öffnet sich aber ein Portal in eine von vier Versteckten Kammern des Kull. Dazu gehören die Kisten-Kammer, die Countdown-Kammer, das Ebenholzkonstrukt und die Magischen Prüfungen. Da ihr keinen Einfluss darauf habt, welches Portal sich öffnet, werdet ihr die Verschollenen Seiten mehrmals suchen müssen.

Kisten-Kammer : Zerstört so schnell wie möglich alle Kisten in der Kammer.

: Zerstört so schnell wie möglich alle Kisten in der Kammer. Countdown-Kammer : Ihr habt genau 1:15 Minuten Zeit, um so viele Wellen an Gegnern wie nur möglich abzuwehren. Habt ihr alle Wellen geschafft, erhaltet ihr vier Kisten voll mit Schätzen.

: Ihr habt genau 1:15 Minuten Zeit, um so viele Wellen an Gegnern wie nur möglich abzuwehren. Habt ihr alle Wellen geschafft, erhaltet ihr vier Kisten voll mit Schätzen. Ebenholzkonstrukt : Verfluchte Schätze in diesem Dungeon lassen Ebenholzkonstrukte erscheinen, sobald ihr mit ihnen interagiert. Hierbei handelt es sich um Mini-Bosse mit zufälligen Eigenschaften.

: Verfluchte Schätze in diesem Dungeon lassen Ebenholzkonstrukte erscheinen, sobald ihr mit ihnen interagiert. Hierbei handelt es sich um Mini-Bosse mit zufälligen Eigenschaften. Magische Prüfungen: In diesem Mini-Dungeon müsst ihr sechs Skelettwächter und zwei Felsgolems bezwingen.

Zoltun Kulls Archiv: Blasphemische Texte

In dem gesamten Gebiet dieses Abschnitts in Diablo Immortal könnt ihr Blasphemische Texte sammeln, die sich überall in Zoltun Kulls Archiv befinden. Solltet ihr keine Lust haben, den ganzen Ort abzusuchen und in jedem Winkel nach diesen Texten zu gucken, schaut doch mal auf die Karte von Wowhead, wo alle Sammelpunkte aufgelistet sind.

Zoltun Kulls Archiv: Schatztruhen und Blaue Quests

Überall im fünften Gebiet von „Diablo ImmortaL“ findet ihr Schatztruhen, die Items mit schwankendem Wert enthalten. Plündert ihr eine der Truhen, verschwindet diese und eine neue erscheint an einem zufälligen Ort. Wenn ihr Glück habt, findet ihr auf diese Weise sogar eine Verfluchte Truhe, in der sich Magischer Staub befindet.

Doch nicht nur Schatztruhen können in allen Gängen und Räumen gefunden werden, auch Blaue Quests können von euch angegangen werden, um ebenfalls etwas Magischen Staub einzusacken. Diese Quests erscheinen an den gleichen Stellen wie die Truhen. Wer hier etwas Zeit investiert, kann schnell sehr viel Magischen Staub farmen.

Zoltun Kulls Archiv: Versteckte Horte

Versteckte Horte erscheinen ebenfalls an zufällig bestimmten Position in dem Archiv und sollten von euch unbedingt erkundet werden, denn diese gewähren euch nicht nur reichlich Erfahrungspunkte, und eignen sich daher bestens zum Leveln, sondern sind zusätzlich eine gute Quelle für Edelsteine.

Zoltun Kulls Archiv: Seltene Gegner

Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, gibt es auch in Zoltun Kulls Archiv die berühmten Seltenen Gegner aus Diablo Immortal. Diese Feinde hinterlassen Ausrüstungsgegenstände aller Qualitätsstufen, inklusive Legendärer Gegenstände. Je höher eure Paragonstufe, desto höher die Chance auf guten Loot.

Zusätzlich könnt ihr an Orten, an denen Blaue Quests erscheinen, auf seltene lilafarbene Gegner treffen, die teilweise für Erfolge besiegt werden müssen. Solche Gegner könnt ihr beschwören, indem ihr mit allen Schreinen und allen Schatzkisten in der unmittelbaren Nähe interagiert habt. In Zoltun Kulls Archiv gibt es folgende erwähnenswerte Gegner:

Ardeg der Gierige

Kiwei der Beständige

Kutz der Gelehrte

Makanoth

Radnatz

Thraum

Tornak

Sebyang

Voggoth

Xogrok