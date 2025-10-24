Diablo 4 – Zwei Events im Oktober: Erlebe Boni und Chaos in Saison 10

Diablo 4 beendet den Oktober mit einem Paukenschlag, indem es am 28. Oktober 2025 gleich zwei aufregende In-Game-Events startet: Mother’s Blessing und Seasonal Splendor. Diese Events bieten dir die perfekte Gelegenheit, in Saison 10 von Diablo 4 einzutauchen und von zahlreichen Vorteilen zu profitieren.

Saison 10: Ein Überblick

Was bietet Saison 10 von Diablo 4? Saison 10, die am 23. September 2025 gestartet ist, bringt eine Fülle von chaotischen Inhalten. Chaos-Rüstungen, Perks und Rifts bieten dir zahlreiche temporäre Power-Ups und Aktivitäten. Zudem wurden einige dauerhafte Verbesserungen vorgenommen, darunter die Optimierung der Infernal Hordes.

Mit den Events Mother’s Blessing und Seasonal Splendor gibt Diablo 4 den Spielern noch mehr Gründe, sich die neue Saison anzusehen. Diese Events laufen gleichzeitig und bieten spezielle Boni für Charaktere in den Season of Infernal Chaos-Reichen, während auch Charaktere in den Eternal Realms von Mother’s Blessing profitieren können.

Mother’s Blessing: Ein Segen für Spieler

Welche Vorteile bietet das Mother’s Blessing Event? Das Mother’s Blessing Event gewährt dir einen 35%igen Erfahrungsbonus und einen 50%igen Goldboost in allen Inhalten, die sich mit ähnlichen Buffs kombinieren lassen. Seit dem letzten Event-Lauf im März erhalten Spieler zudem eine zusätzliche Geschenk des Baumes-Kiste, wenn sie Grimmige Gefallen einlösen. Diese Belohnung kehrt auch bei dieser Iteration des Mother’s Blessing zurück.

Die Dauer dieses Events wurde nicht offiziell angekündigt, aber vergangene Mother’s Blessing-Events dauerten in der Regel eine Woche. Du kannst also davon ausgehen, dass es vom 28. Oktober bis zum 3. November 2025 verfügbar sein wird, wobei es länger dauern könnte, wenn du Glück hast.

Seasonal Splendor: Mehr Ressourcen für alle

Wie wirkt sich das Seasonal Splendor Event auf das Spiel aus? Das Seasonal Splendor Event erhöht die Rate, mit der Infernal Warp verdient wird, erheblich. Die genauen Zahlen für diesen Boost sind derzeit unbekannt, aber frühere Seasonal Splendor-Events verdoppelten den Saisoneinkommen, sodass dieses Event wahrscheinlich nach einem ähnlichen Schema funktioniert.

Auch dieses Event wird voraussichtlich eine Woche dauern, aber es gibt immer die Möglichkeit, dass es länger verfügbar bleibt. Diese doppelte Event-Extravaganz kommt genau zur Halbzeit von Saison 10, da die nächste Saison am 9. Dezember 2025 starten soll.

Ein Blick auf zukünftige Inhalte

Was erwartet dich in der nächsten Saison von Diablo 4? Während die nächste Saison noch nicht offiziell angekündigt wurde, ist sie bereits auf dem PTR (Public Test Realm) verfügbar. Diese Vorschau ermöglicht es dir, einen genaueren Blick auf alle aufregenden neuen Features zu werfen, die bald kommen werden.

In der kommenden Saison gesellen sich Azmodan zu Andariel, Duriel und Belial und runden die Geringeren Übel ab, während sie gemeinsam das Sanktuarium in einer neuen saisonalen Aktivität angreifen. Mit frischen Geschichten, Rufsystemen, Mechaniken und mehr verspricht Saison 11 ein spannendes Ende des Jahres 2025 zu werden und die Wartezeit bis zur nächsten Diablo 4-Erweiterung zu verkürzen.

