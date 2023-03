Diablo 4: So könnt ihr als Totenbeschwörer den Golem rufen

Die Klasse Totenbeschwörer kann in Diablo 4 eine ganze Menge schrecklicher Grausamkeiten aus dem Boden zaubern, nicht nur ihre markante Skelettarmee, die wild auf eure Feinde einprügelt. Wer etwas kräftigere Unterstützung benötigt, kann auch einen Golem beschwören, der recht variabel eingesetzt werden kann.

Doch dafür muss man den fauligen Koloss erst einmal rufen können, denn der Golem steht euch nicht von Anfang an zur Verfügung. Was genau ihr tun müsst, um das Ungetüm auf eure Gegner loszulassen, was eure Beschwörung alles für euch tun kann und was ihr machen solltet, wenn der Golem durch einen Bug nicht erscheint, verraten wir euch in diesem Guide.

Diablo 4: So könnt ihr den Golem beschwören

Die Skelette, die euch von Anfang an zur Verfügung stehen, wenn ihr in Diablo 4 mit einem Totenbeschwörer oder einer Totenbeschwörerin spielt, sind wirklich praktisch und können euch in allerlei Situationen eine gute Hilfe sein. Aber manchmal braucht man eben brachiale Muskelkraft. Und genau in solchen Momenten kommt der Golem ins Spiel.

Die wuchtige Ansammlung aus Leichenteilen kann die Rolle von einem Tank einnehmen, er kann sich wie ein Vampir mit der Lebenskraft eurer Feinde heilen oder er betäubt Feinde, die euch zu sehr auf die Pelle rücken. Wenig überraschend, dass viele Spieler*innen diesen wandelnden Felsbrocken also so früh wie möglich im Team haben wollen.

Doch ein wenig Geduld müsst ihr schon aufbringen, bevor ihr die Beschwörung in den Kampf schicken könnt, denn zuvor müsst ihr mit eurer Figur Level 25 erreicht haben, wodurch automatisch die Quest Ruf der Unterwelt in eurem Tagebuch erscheinen wird. Absolviert diese Mission nun, um den Golem dauerhaft freizuschalten und nutzen zu können.

Die Quest selbst gilt als relativ einfach und ist, wie die meisten Aufgaben in „Diablo 4“ selbsterklärend. Folgt einfach der entsprechenden Markierung in der Zone Zersplitterte Gipfel, bis ihr den rätselhaften Schrein entdeckt habt. Von dort aus geht es der nächsten Questmarkierung hinterher, an einem Altar von Lilith vorbei, den ihr natürlich aktiviert.

Habt ihr schließlich den Schrein von Rathma erreicht, zollt euren Respekt, indem ihr mit dem Altar selbst interagiert. Schließlich müsst ihr mehrere Wellen aus Feinden abwehren, die nach ihrem Tod Knochen fallen lassen. Sammelt diese durch einfaches darüber hinweg laufen auf und die Quest findet ein Ende, sobald die notwendige Anzahl an Knochen gesammelt wurden.

Mit der Klasse Totenbeschwörer Level 25 erreichen

Die Quest Ruf der Unterwelt im Tagebuch aktivieren

Der Markierung zum Schrein von Rathma folgen

Knochen sammeln, indem ihr Feindwellen abwehrt

© Blizzard Entertainment, Inc.

Diablo 4: Das kann der Golem

Habt ihr die klassenspezifische Quest abgeschlossen, könnt ihr fortan den Golem im Kampf nutzen. Drückt dafür die Taste S, um euch eure Fertigkeiten anzeigen zu lassen. Am unteren Ende des Fensters findet ihr die Fertigkeiten Skelette erwecken und Golem. Zieht den Skill Golem nun in eure Aktionsleiste, wodurch dieser automatisch beschworen wird.

Der Golem braucht keine Leiche, um beschworen zu werden. Wollt ihr das fleischige Ungetüm nicht mehr nutzen, entfernt den entsprechenden Skill einfach wieder aus der Aktionsleiste. Der große Diener verfügt über drei Varianten, die ihr im Buch der Toten festlegen könnt, sobald das erforderliche Level erreicht wurde.

Knochen : Der Golem wird zum furchteinflößenden Beschützer, der Feinde verspottet und dadurch dazu zwingt, ihn anzugreifen. Benötigt Spielerstufe 25 .

: Der Golem wird zum furchteinflößenden Beschützer, der Feinde verspottet und dadurch dazu zwingt, ihn anzugreifen. Benötigt . Blut : Gegner, die sich in der Nähe vom Golem aufhalten, verlieren kontinuierlich Lebenskraft, was euren Diener heilt und stärkt. Benötigt Spielerstufe 28 .

: Gegner, die sich in der Nähe vom Golem aufhalten, verlieren kontinuierlich Lebenskraft, was euren Diener heilt und stärkt. Benötigt . Eisen: Eure Beschwörung wird zum stahlgestärkten Monster, das auf den Boden schlagen kann, um Feinde zu betäuben. Benötigt Spielerstufe 32.

Diablo 4: Was ihr tun müsst, wenn euer Golem nicht erscheint

Viele Spieler*innen berichten seit der offenen Beta von einem vermeidlichen Bug, der dafür sorgt, dass ihr Golem nicht beschworen werden kann. Nachdem die Quest Ruf der Unterwelt abgeschlossen wurde, erscheint der Golem nur einmal, dann nie wieder. Wie kann denn so etwas passieren?

Glücklicherweise handelt es sich bei diesem Problem nicht um einen Bug. Stattdessen seht ihr nach Abschluss der klassenspezifischen Quest einfach nur Maltorius‘ Golem und nicht euren eigenen. Euer Fleischriese spawnt in diesem Moment und auch später nur deswegen nicht, weil der dazugehörige Skill nicht ausgerüstet wurde.