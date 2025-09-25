Diablo 4 Saison 10 – So sicherst du dir die begrenzte Hewer’s Halberd auf Twitch

Diablo 4 hat kürzlich die Saison 10, genannt Infernal Chaos, gestartet und bietet spannende Neuerungen für alle Fans des Spiels. Eine der Hauptattraktionen dieser Saison ist die Einführung neuer Chaos-Rüstungen und Perks, die deinem Charakter temporäre Macht verleihen, sowie Chaos-Risse, die mächtige Feinde herbeirufen. Diese Saison verspricht auch dauerhafte Verbesserungen für die Infernalischen Horden, was das Spielerlebnis noch intensiver macht.

Ein besonderes Highlight von Diablo 4 Saison 10 ist die begrenzte Twitch Drop-Kampagne, bei der du die Hewer’s Halberd Polearm kosmetisch erhalten kannst. Dieses einmalige Item kann von den Klassen Barbar, Druide und Geistgeborener genutzt werden und ist ein besonderer Anreiz für alle, die ihre Sammlung erweitern möchten.

Wie du die Twitch Drops erhältst

Wie kannst du die Hewer’s Halberd in Diablo 4 ergattern? Um die Hewer’s Halberd zu erhalten, musst du lediglich zwei Stunden lang einem beliebigen Diablo 4-Streamer auf Twitch zusehen. Wichtig ist, dass du dein Battle.net-Konto mit deinem Twitch-Konto verknüpft hast. Achte darauf, dass du dies vor dem 26. September 2025 um 17:59 Uhr (CET) erledigst, denn danach endet die Aktion.

Nachdem du die erforderliche Zeit auf Twitch verbracht hast, kannst du den Drop ganz einfach von der Twitch-Inventarseite beanspruchen. Die Hewer’s Halberd wird automatisch zu deinem Kleiderschrank im Spiel hinzugefügt, sodass du sie sofort verwenden kannst.

Die Besonderheiten von Twitch Drops

Warum ist das Zeitfenster für diese Kampagne so kurz? Im Vergleich zu früheren Twitch Drop-Kampagnen von Diablo 4 ist das Zeitfenster diesmal außergewöhnlich kurz. Normalerweise hatten Spieler mindestens eine Woche Zeit, um Drops zu erhalten, doch die Hewer’s Halberd steht nur drei Tage nach dem Start der Saison zur Verfügung.

Ein Fehler beim Start der Saison führte zu einer Verzögerung der Kampagne, was die ohnehin kurze Zeitspanne noch knapper machte. Dennoch bleibt unklar, warum Blizzard sich für diesen engen Zeitrahmen entschieden hat. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Blizzard die Kampagne verlängert oder die kosmetischen Gegenstände in Zukunft erneut anbietet.

Was erwartet uns in der Zukunft?

Gibt es weitere geplante Twitch Drops für diese Saison? Obwohl noch nichts offiziell angekündigt wurde, wird erwartet, dass es in dieser Saison weitere Twitch Drops geben wird. In der Vergangenheit wurde ein solcher Drop im Rahmen der Berserk-Kollaboration angeboten, sodass es nicht überraschend wäre, wenn Blizzard erneut eine ähnliche Aktion plant.

Diablo 4 bleibt mit seinen regelmäßigen Updates und Aktionen ein spannendes Erlebnis für alle, die das Hack-and-Slash-Genre lieben. Die neuen Inhalte und Events der Saison 10 bringen frischen Wind in das Spiel und bieten zahlreiche Möglichkeiten, deinen Charakter zu stärken und neue Herausforderungen zu meistern.

Was hältst du von den neuen Inhalten und der begrenzten Twitch Drop-Kampagne? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren!