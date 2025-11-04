Diablo 4-Patch verzögert sich – Event „Kompass zum Gemetzel“ verschoben!

Diablo 4-Fans müssen sich auf eine Verzögerung einstellen: Sowohl das neue Saison-Event als auch der kommende Patch wurden verschoben. Das für den 4. November 2025 geplante Update wird nun am 12. November 2025 veröffentlicht, während das mit Spannung erwartete Ereignis „Kompass zum Gemetzel“ auf den 25. November 2025 verschoben wurde. Diese Verzögerungen bedeuten für dich, dass du ein wenig länger warten musst, um die neue Spielinhalte zu erleben.

Details zu den Verzögerungen

Was ist der Grund für die Verzögerungen? Laut einem Forumspost von Diablo 4 Community Manager Marcoose gab es unerwartete Probleme, die zu den Verschiebungen führten. Während das Update nur eine Woche später erscheint, wird das Event „Kompass zum Gemetzel“ erst drei Wochen später starten. Die genauen Ursachen für diese Verzögerungen wurden nicht bekannt gegeben.

Die Verzögerung des Events bedeutet, dass es sich von einem Mid-Season-Boost zu einem End-of-Season-Aufholevent gewandelt hat. Das gibt dir mehr Zeit, um dich auf das Event vorzubereiten und die letzten Ziele der Saison zu erreichen. Besonders wertvoll ist dies für dich, wenn du die Viz-Jaq’taar-Verehrungs-Rufstufe schnell steigern möchtest.

Neue Inhalte und Anpassungen

Welche neuen Funktionen bringt das Update? Neben Bugfixes wird das Update am 12. November 2025 Anpassungen an den Kaufbestätigungen in den Battle Pass Reliquien vornehmen, um versehentliches Ausgeben von Platin zu verhindern. Zudem wird das Achievement „Erste Hilfe“ angepasst. Du kannst es ab dem 12. November 2025 freischalten, indem du den Heiltrank 1000 Mal verwendest. Wenn du es bereits auf herkömmliche Weise erreicht hast, bleibt es dir erhalten.

Das Event „Kompass zum Gemetzel“ wird dir erhöhte Infernal-Kompass- und Äther-Erwerbsraten bieten sowie mehr Chaoswellen während der Infernohorden. Diese Features sollen dir helfen, deine Saisonziele rechtzeitig zu erreichen, bevor die 11. Saison mit dem Titel „Die Lesser Evils“ am 9. Dezember 2025 startet.

Ein Blick auf Diablo 4 und Blizzard Entertainment

Wie steht Diablo 4 derzeit da? Diablo 4, entwickelt von Blizzard Entertainment, wurde im Juni 2023 veröffentlicht und hat seitdem über eine Milliarde Dollar Umsatz erzielt. Das Spiel bietet dir eine offene Welt, in der du eine von sechs Klassen wählen kannst, um Quests zu erfüllen und Monster zu besiegen. Die aktuelle Saison 10, bekannt als „Season of Infernal Chaos“, begann am 23. September 2025.

Blizzard Entertainment, bekannt für erfolgreiche Spiele wie World of Warcraft und StarCraft, ist eine Tochtergesellschaft von Activision Blizzard. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren mit einigen Kontroversen zu kämpfen gehabt, bleibt jedoch ein bedeutender Akteur in der Gaming-Branche.

