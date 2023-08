Mendelns Ring in Diablo 4 finden: Bester Nekromanten-Ring?

In Diablo 4 gibt es einzigartige Items, die sogenannten Uniques und Uber-Uniques, die unseren Build enorm abrunden können. Es lohnt sich eigentlich immer, diese speziellen Items zu farmen, da sie wirklich sehr mächtig sind.

Und so ist es auch mit Mendelns Ring (im Original: Ring of Mendeln). In dieser Lösung erfahrt ihr alles über den starken Ring, der sich bestens in eurem Nekromanten-Build einschmiegt.

Was kann Mendelns Ring in Diablo 4?

Was ist Mendelns Ring? Beim sogenannten Mendelns Ring handelt es sich um einen vermachten, einzigartigen Ring, den ihr in „Diablo 4“ finden könnt. Es ist ein Unique-Item mit einer Gegenstandsmacht von 725.

Dieses Item ist für Nekromanten vorgesehen, da es eine sehr spezielle Fähigkeit mitbringt.

„Der Siegelring von Mendeln ul-Diomed, dem Gründer der Priester von Rathma und ersten Totenbeschwörer, war über 3000 Jahre lang verschollen. Die immense Macht über den Tod, die ihm innewohnt, hat allerdings nicht nachgelassen.“

Rathma wäre stolz auf Mendeln. © Blizzard/Playcentral.de

Warum ist Mendelns Ring so stark? Mendelns Ring macht euch zum Herren der Untoten, ihr seid dann quasi ein Alpha unter den Zombies. Das Besondere an diesem Schmuckstück ist nämlich die Fähigkeit, eure Diener bestmöglich anzuführen und zu stärken. Dazu dient das folgende, einzigartige Affix.

Solange ihr mindestens 7 Diener habt, erhaltet ihr: Glückstreffer: Es besteht eine Chance von bis zu 10%, all Eure Diener zu stärken, wodurch der nächste Angriff jedes Dieners explodiert und x physischen Schaden verursacht.

habt, erhaltet ihr:

Der Ring besitzt also eine einzigartige Fähigkeit, die im Kampf den entscheidenden Vorteil bringt. Obendrein stärkt Mendelns Ring noch die folgenden Statuswerte.

Widerstand gegen: Schatten

Widerstand gegen: Kälte

+ auf Glückstreffer

+ auf Angriffsgeschwindigkeit

+ auf maximales Leben für Diener

+ auf Dornen

Lohnt sich Mendelns Ring? Ja, wenn ihr mit einem Build spielt, der sich voll und ganz auf den Schaden eurer Diener konzentriert, wäre dieser Gegenstand ein wahres i-Tüpfelchen oder gar die Haselnuss im Nutella. Es ist das beste In-Slot-Item. Solltet ihr ihn deshalb farmen? Unbedingt.

Statuswerte von Mendelns Ring in „Diablo 4“. © Blizzard/Playcentral.de

Fundort von Mendelns Ring in Diablo 4

Wo finde ich Mendelns Ring? Überraschung. Mendelns Ring zu finden, ist aber gar nicht mal so einfach. Und allem voran müsst ihr ein paar wichtige Dinge beachten.

Sucht auf der Weltkarte, erst ab Weltstufe 3

Feinde benötigen ein Mindestlevel von Stufe 60

Tötet viele Feinde in Gruppen

Öffnet so viele Schatztruhen wie Indiana Jones

Das heißt, ihr könnt ein Exemplar von Mendelns Ring im Grunde überall im Spiel finden. Es gibt keinen bestimmten Gegner oder Fundort, wo ihr einen garantierten Drop erwarten dürft.

Welche Empfehlungen gibt es? Ihr solltet aber dennoch nicht ziellos durch die Gegend laufen. Konzentriert euch auf Alptraum-Dungeons, die mindestens Tier 6 besitzen, damit die Gegner ein Level von 60+ auf dem Tacho haben.

Dabei gilt: Je höher die Tier-Rate, desto besser für eure Suche. Erfahrungsgemäß ist das Item in Alptraumdungeons ab Tier 50+ relativ gut aufzufinden.

Alternativ könnt ihr auch an der Höllenflut teilnehmen, die überall in Sanktuario stattfindet. Hier droppen viele gute Items.

Unzählige Items. Die Höllenflut ist eine spaßige Alternative. © Blizzard/PlayCentral.de

Wenn ihr also noch nicht so stark seid, solltet wihr vorher noch anderweitig grinden und euren Nekromanten-Build so lange optimieren, bis ihr Mendelns Ring schließlich in Händen haltet.

Achtung! Season 2 bringt neuen Fundort

Ihr solltet euch jedoch eine wichtige Sache vor Augen führen, die euch im Nachgang viel Zeit ersparen könnte. Falls ihr noch nicht im Besitz dieses Nekromanten-Items seid, könnte es sich lohnen, bis zur Season 2 zu warten.

Aber warum warten? Blizzard bestätigt, dass in Season 2 eine neue Mechanik eingeführt wird, die die „Suche nach spezifischen Klassen-Items erleichtert“.

Das heißt, dass diese zufälligen Droprates der Klassen-Uniques bald der Vergangenheit angehören könnten. Oder es zumindest einfacher wird, an diese Uniques zu kommen. Doch wie das aussieht, müssen wir noch abwarten. Und bis es so weit ist, bleibt uns kein anderer Weg als das endlose Farmen.

Welche Uniques habt ihr bereits gefunden? Und habt ihr lange nach euren Items gesucht? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns!