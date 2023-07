Druiden-Helm Sturmgebrüll – Fundort mit Tipps zum Farmen in Diablo 4

In Diablo 4 gibt es einzigartige Gegenstände, die es so in der Form kein zweites Mal im Spiel gibt. Wir erkennen diese Items am Namen wie zum Beispiel die Harlekinskrone (Shako), ein Super-Unique oder auch Uber-Unique. Diese Krone besitzt unter anderem die Macht, alle Fähigkeiten um 4 Skillpunkte erhöhen – und das ist Wahnsinn!

Shako ist ein berühmt-berüchtigtes Item und in „Diablo 4“ gibt es sogar mehrere von diesen seltenen Gegenständen. Zu den einzigartigen Helmen zählt neben Shako der Druiden-Kopfschutz Sturmgebrüll (im Englischen: Tempest Roar).

„Höre, mein Kind, auf die Musik des Sturms. Sie hat ihren eigenen Rhythmus. Ihre eigene Melodie. Höre, wie schön er singt, dann kannst du vielleicht eines Tages in seine Harmonie einstimmen.“ – Airidah

Was kann Sturmgebrüll in Diablo 4?

Was ist Sturmgebrüll für ein Item? Bei Sturmgebrüll handelt es sich um ein Unique Item für den Druiden. Er besitzt eine Gegenstandsmacht von 725 und verfügt über eine einzigartige Fähigkeit.

Was den Helm gerade so besonders macht, ist die nachfolgende und einzigartige Eigenschaft:

„Eure Sturmfertigkeiten sind jetzt auch Werwolffertigkeiten.“

Mit dem Helm gelten also all eure Boni mit dem Typ Verwandlung und Werwolf auch für eure Sturmfertigkeiten wie zum Beispiel die Fähigkeit Hurricane. Wenn ihr euch einen Werwolf-Build zusammenzimmert, könntet ihr nun auch auf Sturmfertigkeiten zurückgreifen, was das Ganze abwechslungsreich und spannend gestaltet.

Die Affixe des Items: Sturmgebrüll. © Blizzard/PlayCentral.de

Welche Affixe besitzt der Druiden-Helm Sturmgebrüll? Der Helm kommt obendrein mit vier verschiedenen Affixen daher. Dazu zählen die Affixe:

Erhöhter Schaden während des Gestaltwandelns

+ auf maximale Geisteskraft

+ auf kritischer Trefferschaden

Widerstand gegen: Gift

Außerdem verfügt der Helm über einen legendären Aspekt: Hierbei erhalten die Sturmfertigkeiten Glückstreffer. Sie geben euch 4x Geisteskraft, wenn so ein Glückstreffer gelingt. Und das Gute ist, dass sich die Wahrscheinlichkeitschance auf diesen Glückstreffer erhöhen lässt, was am Ende viel mehr Ressourcen bedeutet.

Die Werwolf- und Sturmfähigkeiten verschmelzen miteinander. Für den Druiden mit dem entsprechenden Werwolf-Build dürfte das Item für viele deshalb das Best-in-Slot-Item darstellen.

Wo finde ich Sturmgebrüll in Diablo 4?

Wie finde ich das Item Sturmgebrüll? Beim Sturmgebrüll lautet die Devise, sehr lange suchen. Aber gibt es keinen bestimmten Fundort? Um ein Sturmgebrüll-Helm in „Diablo 4“ finden zu können, müsst ihr vorerst ein paar Voraussetzungen erfüllen:

Die Suche gelingt nur ab Weltstufe 3

Feinde benötigen Stufe 60

Tötet Gegner ohne Ende, idealerweise Gruppen und Bosse

Sucht sämtliche Truhen ab, Sturmgebrüll kann überall stecken!

Wenn ihr in Alptraum-Dungeons auf die Suche geht – wo es grundsätzlich bessere Items je höheren Schwierigkeitsgrad gibt –, sollten diese mindestens Tier 6 besitzen. So stellt ihr sicher, dass die Gegner einen Level von 60+ aufweisen.

Es gibt hier viele Voraussetzungen wie die Tatsache, dass Sturmgebrüll erst von Gegnern ab Level 60 fallengelassen wird. Und dann wäre da noch die Sache mit der Droprate.

Aktuell ist es sehr schwer, einzigartige Gegenstände in „Diablo 4“ zu finden, da die Uniques wie Sturmgebrüll mit einer vernichtend geringen Droprate fallengelassen werden.

Die gezielte Suche ist in der Praxis deshalb mehr als beschwerlich. Aber wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr es natürlich dennoch versuchen.

Idealerweise nehmt ihr euch sämtliche Bosse in Sanktuario vor und hofft auf euer Glück. Je schwerer, desto besser. Es ist natürlich ein Unterschied, ob ihr zum Beispiel einen Alptraumdungeon auf Tier 6 oder Tier 50 spielt.

Anmerkung zum Sturmgebrüll-Grinden

Hat Sturmgebrüll einen Bug? Die gesamte Diablo-Community scheint große Probleme damit zu haben, den Helm „Tempest Roar“ zu finden. Viele haben schon unzählige Stunden in das Spiel investiert und am Ende kam nichts dabei heraus.

Handelt es sich hierbei also um einen Bug? Nicht unbedingt, denn einige sind auf der anderen Seite schon fündig geworden. Nur hält sich das Gerücht wacker.

Danja aus dem Blizzard-Forum erklärt, sie farme jeden Tag über 5 Stunden auf Level 100 und in Nightmare-Dungeons:

Blizzardforum vom 7. Juli 2023. © Blizzard/PlayCentral.de

Und damit ist sie nicht allein. Aktuell fragen sich demnach viele Spieler*innen, ob der Druiden-Helm nicht wirklich verbugt sein könnte.

Die Droprate soll eigentlich nicht viel geringer sein als bei anderen Uniques. Deshalb ist es fragwürdig, weshalb so wenige Menschen den Druiden-Helm bis jetzt zu Gesicht bekommen haben.

Wo sind Spieler fündig geworden?

Und doch haben ihn viele schon erhalten, darunter bekannte Streamer. Es gibt eine Vermutung, dass die einzigartigen Dropchancen für den Druiden im Allgemeinen geringer sind als bei anderen Klassen.

Im Blizzard-Forum schreibt der User Sins immerhin, er habe einen Sturmgebrüll im Alptraumdungeon: Elendsviertel von Guulrahn auf Tier 51 in der Trockensteppe erhalten.

Renegade hingegen hätte den Helm im Alptraumdungeon: Dämonensog im Sinkenden Tiefland von Scosglen erhalten.

Es kann auf jeden Fall nicht schaden, diese Alptraumdungeons bei der Suche in Betracht zu ziehen. Und dennoch sei gesagt, dass die Suche nach einem ganz spezifischen Unique in Diablo 4 sehr mühselig sein kann.