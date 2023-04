Blizzard will den Spieler*innen von Diablo 4 möglichst viel zu tun geben. So wird der Action-Rollenspiel nicht nur ein umfangreiches Endgame erhalten. Auch ein Battle Pass soll die Nutzer*innen lange an das am 6. Juni erscheinende Spiel fesseln.

Wie der Associate Game Director von „Diablo 4“, Joseph Piepiora, nun erklärte, soll der Titel zudem alle drei Monate mit „umfangreichen Updates“ versorgt werden. Diese werden „neue Handlungsstränge in Verbindung mit neuen Mechaniken und Features“ enthalten.

Diablo 4 erhält wegen Beliebtheit von Diablo 3 Live-Service-Elemente

Im Gespräch mit den Kollegen von Game Informer gab Piepiora an, dass er ungerne das Wort „Erweiterung“ für „Diablo 4“ verwendet. Das Spiel soll jedoch nach dem Start mit vierteljährlichen Updates aufgepeppt werden. Diese würden aus zusätzlichen Story-Inhalten bestehen, die mit den neuen Mechaniken und Features des jeweiligen Updates verbunden sind.

Zusätzlich würden die Updates durch einen neuen saisonalen Season Pass begleitet, der aus kostenlosen und kostenpflichtigen Stufen bestehen wird.

Der Associate Game Director gab darüber hinaus an, dass die Beliebtheit der saisonalen Updates von Diablo 3 der Grund sei, weshalb das Team von Anfang an Live-Service-Elemente in „Diablo 4“ einbinden wollte.

Der Vorgänger „Diablo 3“ wird schon seit 2014 regelmäßig mit neuen saisonalen Herausforderungen versorgt und befindet sich mittlerweile bereits in seiner 28. Season. Blizzard plant, auch „Diablo 4“ nach dem Start lange mit neuen Inhalten zu versorgen und verweist auf den Vorgänger als Beweis für das Engagement des Teams.

„Der Start ist nur der Anfang. Eines der Dinge, auf die wir uns wirklich konzentrieren, ist die Schaffung einer lebendigen, atmenden Reihe von Updates für die Spieler, mit denen sie sich beschäftigen können, nachdem das Spiel live gegangen ist“, so der Associate Game Director von „Diablo 4“, Joseph Piepiora.