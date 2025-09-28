Diablo 4 – Kostenlos testen auf Steam, neues Saison-Update inklusive!

Diablo 4 kannst du aktuell kostenlos auf Steam ausprobieren, allerdings nur für eine begrenzte Zeit. Dieses Angebot bietet dir eine großartige Gelegenheit, das Spiel kennenzulernen und zu entscheiden, ob es dir gefällt, bevor du es kaufst. Die kostenlose Spielphase endet am 2. Oktober 2025, also solltest du schnell handeln, um das Maximum aus dieser Aktion herauszuholen.

Neuerungen in der Saison des Infernalischen Chaos

Was bringt die neue Saison? Die jüngst veröffentlichte zehnte Saison von Diablo 4, die Saison des Infernalischen Chaos, bietet spannende neue Mechaniken. Dazu gehören Chaoskräfte und Perks, die dir zusätzliche Möglichkeiten geben, deinen perfekten Charakteraufbau zu optimieren. Auch eine neue saisonale Questreihe ist enthalten, die sicherlich viele Stunden Spielspaß verspricht.

Neueinsteigern mag der Umfang der Neuerungen überwältigend erscheinen, doch Diablo 4 bietet zahlreiche Hilfestellungen, um dir den Einstieg zu erleichtern. So kannst du dich schnell in der düsteren Welt zurechtfinden und die umfangreichen Inhalte genießen.

Exklusive Angebote auf Steam

Wie sieht es mit Rabatten aus? Neben der Möglichkeit, das Spiel kostenlos zu testen, bietet Steam derzeit einen Rabatt von 55 % auf Diablo 4, wodurch der Preis auf nur 22,49 Euro gesenkt wird. Dieses Angebot endet am 29. September 2025. Doch mit dem bevorstehenden Start des Steam-Herbstverkaufs ist es wahrscheinlich, dass weitere Preisnachlässe folgen werden.

Ein solcher Rabatt ist eine hervorragende Gelegenheit für dich, das Spiel zu einem reduzierten Preis zu erwerben, besonders wenn dir die kostenlose Testphase Lust auf mehr gemacht hat. Üblicherweise dauern solche Preisnachlässe länger an, um Spieler zu ermutigen, nach der kostenlosen Phase dabei zu bleiben.

Aktuelle Entwicklungen und Zukunftsaussichten

Wie entwickelt sich Diablo 4 weiter? Blizzard konzentriert sich derzeit darauf, die aktuelle Saison von Diablo 4 weiter zu optimieren, um das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Größere Änderungen sind zwar unwahrscheinlich, doch die aktuellen saisonalen Inhalte bieten bereits jetzt viel Spaß und Abwechslung.

Obwohl Blizzard im Jahr 2025 keine neue Erweiterung für Diablo 4 veröffentlicht hat, gibt es Erwartungen, dass eine im nächsten Jahr erscheinen könnte, um die Geschichte des Spiels weiterzuführen. Spieler kehren in großer Zahl zurück, um die neuen Inhalte zu erleben und die Weiterentwicklung des Spiels mitzuerleben.

Was hältst du von diesen aktuellen Entwicklungen und Angeboten? Teile deine Meinung in den Kommentaren!