Diablo 4 befindet sich schon geraume Zeit in der Entwicklung und das wird wohl noch eine Weile so bleiben. Jetzt gibt Blizzard ein neues Update zum Spiel, aber ohne neues Gameplay oder anderweitige handfeste Hinweise auf Spielinhalte. Es geht in erster Linie ’nur‘ um das Sounddesign.

Endlich gibt es Neuigkeiten zu Diablo 4, aber leider nur zum Sound

Was bisher geschah: Seit dem letzten Quartalsupdate ist jede Menge passiert. Activision Blizzard steckt in einer umfassenden Krise, die sich um schlechte Arbeitsbedingungen, Sexismus und Diskriminierung dreht. Im Zuge dessen haben diverse Entwickler von „Diablo 4“ sowie der Game Director das Unternehmen verlassen.

Activision Blizzard trennt sich von Game Director und weiteren Mitarbeitern

Was natürlich dafür gesorgt hat, dass sich viele „Diablo“-Fans fragen, wie es mit dem Spiel weitergeht. Aber ein Update zum Stand der Entwicklungen haben sie bisher nicht bekommen. Was sich jetzt mit dem neuen Quartalsupdate endlich ändert, auch wenn das leider etwas zu wünschen übrig lässt.

Neuer Game Direcor: Laut diesem Quartalsupdate zu Blizzards „Diablo 4“ gibt es einen neuen Game Director, der jetzt die Zügel in der Hand hält. Er heißt Joe Shely und erwähnt zumindest, dass seit dem letzten Update dieser Art viel passiert sei. Darüber denke das Team nach und die Arbeit daran, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, müsse weitergehen, sagt er sinngemäß. Die ganzen Details zur Activision Blizzard-Klage findet ihr hier:

Activision Blizzard angeklagt wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung (Update)

Sounddesign-Deep Dive: Ansonsten gibt es noch einen sehr ausführlichen Artikel über das Sounddesign von „Diablo 4“. Der dreht sich unter anderem darum, wie die Effekte entstehen, was beim Monster-Sounddesign zu beachten ist, wie die atmosphärischen Klänge der Open World von „Diablo 4“ erzeugt werden und so weiter. Ihr findet diesen Sounddesign-Deep Dive hier.

Wann kommt Diablo 4? Leider gibt dieses Quartalsupdate keine Antworten auf die Fragen, die die meisten Fans wohl am meisten interessieren dürften. Wir wissen immer noch nicht, wann Diablo 4 erscheinen soll und es gibt auch immer noch keine Aussagen dazu, ob Diablo 4 auch für PS5 und Xbox Series S/X erscheint.

Was haltet ihr von diesem Quartalsupdate? Was wollt ihr am dringendsten wissen? Schreibt es uns in die Kommentare.