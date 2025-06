Deus Ex The Conspiracy kehrt im PlayStation Plus Classics-Katalog für PS4 und PS5 zurück

Die jüngste PlayStation State of Play hat aufregende Neuigkeiten für alle PS4- und PS5-Spieler gebracht: Der Klassiker Deus Ex: The Conspiracy kehrt in den PlayStation Plus Classics-Katalog zurück. Diese Ankündigung ist besonders für Abonnenten des Premium-Services interessant, die sich darauf freuen können, den Sci-Fi-RPG-Hit aus dem Jahr 2002 erneut zu erleben.

Deus Ex: The Conspiracy – Ein Klassiker kehrt zurück

Was macht Deus Ex: The Conspiracy so besonders? Das Spiel, ursprünglich 2002 für die PlayStation 2 veröffentlicht, ist bekannt für seine einzigartige Mischung aus Rollenspiel-, First-Person-Shooter- und Stealth-Elementen. Die Handlung spielt im Jahr 2052 in einer dystopischen Zukunft, in der der Protagonist JC Denton, ein cybernetisch verbesserter Agent, gegen Terroristen und geheime Verschwörungen kämpft.

Die PS2-Version, bekannt als Deus Ex: The Conspiracy, unterscheidet sich in einigen Punkten von der ursprünglichen PC-Version. Dazu gehören kleinere Kartenabschnitte und angepasste Steuerungen, die speziell für die Konsole entwickelt wurden. Trotz dieser Unterschiede konnte das Spiel eine hohe Bewertung von 81 auf Metacritic erzielen und wurde von vielen Kritikern für seine Tiefe und Spielmechanik gelobt.

PlayStation Plus Classics-Katalog

Was bietet der PlayStation Plus Classics-Katalog? Der Classics-Katalog ist ein exklusives Angebot für Premium-Abonnenten, das ihnen Zugang zu einer sorgfältig kuratierten Liste von PS1- und PS2-Spielen bietet. Diese Spiele sind ohne zusätzliche Kosten spielbar, was den Katalog zu einem wertvollen Bestandteil des Abonnements macht. Deus Ex: The Conspiracy wird ab dem 17. Juni 2025 verfügbar sein, sodass die Fans nicht lange warten müssen, um in die Cyberpunk-Welt einzutauchen.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Classics-Katalog sich vom Game Catalog unterscheidet, der sowohl für Extra- als auch Premium-Abonnenten zugänglich ist. Der Game Catalog bietet Zugriff auf moderne PS4- und PS5-Spiele ohne zusätzliche Kosten, wie zum Beispiel das kommende Spiel Sword of the Sea, das am 19. August 2025 veröffentlicht wird.

Ein Blick zurück auf Deus Ex

Wie wurde Deus Ex bei seiner ursprünglichen Veröffentlichung aufgenommen? Deus Ex, das erstmals im Jahr 2000 für den PC veröffentlicht wurde, erhielt großen Beifall und erreichte eine beeindruckende Bewertung von 90 auf Metacritic. Das Spiel legte den Grundstein für eine erfolgreiche Serie, die für ihre offene Welt, die Vielzahl an Spielweisen und die tiefgehende Handlung bekannt ist.

Der Schöpfer von Deus Ex, Warren Spector, wollte ein Spiel entwickeln, das den Spielern die Freiheit gibt, Probleme auf unterschiedliche Weise zu lösen. Diese Freiheit und die Möglichkeit, entscheidende Dialoge zu führen, machten Deus Ex zu einem Vorreiter im Bereich der immersiven Simulationen.

Deine Meinung zählt

Was hältst du von der Rückkehr von Deus Ex: The Conspiracy auf die PlayStation-Plattformen? Welche Ankündigungen der jüngsten State of Play haben dir am besten gefallen? Teile deine Gedanken und Meinungen mit uns in den Kommentaren unten!