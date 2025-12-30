GTA 6 Leak entlarvt – Spiel voraussichtlich unter 200 GB groß

Die jüngste Aufregung rund um einen angeblichen Leak zur Dateigröße von Grand Theft Auto VI hat für viel Gesprächsstoff gesorgt. Angeblich soll das Spiel satte 676,7 GB einnehmen – ein Wert, der schnell als unglaubwürdig entlarvt wurde. Dennoch wirft das Thema wichtige Fragen zur Entwicklung von AAA-Spielen und deren Speicherbedarf auf.

Was hat es mit dem Leak wirklich auf sich?

Warum glauben so viele an eine gigantische Dateigröße? Der angebliche Leak verbreitete sich rasant über die sozialen Medien – besonders auf X (ehemals Twitter), wo er fast 10 Millionen Aufrufe generierte. Die Quelle: Ein Post von TheCanadianGTR, der behauptete, GTA 6 würde 676,7 GB Speicherplatz beanspruchen und sogar auf der Xbox One laufen.

Letzteres ist schon der erste Hinweis auf eine Fälschung, denn Rockstar Games hat offiziell bestätigt, dass GTA 6 ausschließlich für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Ein Release auf älteren Konsolen ist ausgeschlossen, was die Glaubwürdigkeit des Leaks stark untergräbt.

Was wissen wir über GTA 6 wirklich?

Welche offiziellen Infos gibt es zu GTA 6? GTA 6 erscheint am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Die Handlung spielt im fiktiven Bundesstaat Leonida, einer Parodie auf Florida, mit Schauplätzen wie Vice City (basiert auf Miami), Grassrivers (Everglades) und den Leonida Keys (Florida Keys). Im Mittelpunkt stehen die beiden Protagonisten Lucia Caminos und Jason Duval, ein kriminelles Duo mit Vergangenheit in Gefängnis und Militär.

Das Spiel wird von Rockstar Games entwickelt und nutzt eine weiterentwickelte Version der RAGE-Engine. Es handelt sich um die erste Hauptausgabe der Serie seit GTA V im Jahr 2013, und es ist auch das erste Spiel der Reihe, das nicht von Dan Houser geschrieben wurde.

Wie groß könnte GTA 6 tatsächlich werden?

Wie realistisch sind 676 GB für ein modernes AAA-Spiel? Auch wenn 676 GB unrealistisch erscheinen, sind steigende Dateigrößen bei AAA-Spielen keine Seltenheit. Titel wie Call of Duty: Modern Warfare II oder Star Wars Jedi: Survivor belegen in ihrer Vollversion inklusive Day-One-Patches und Texturpaketen bereits über 100 GB – manche sogar bis zu 150 GB oder mehr.

Rockstar hat sich bislang nicht zur tatsächlichen Größe von GTA 6 geäußert. Doch selbst mit aufwändiger Grafik, riesiger Open World, Sprachausgabe in mehreren Sprachen und möglichen Online-Komponenten ist eine Größe über 200 GB eher unwahrscheinlich. Die 676-GB-Zahl scheint eher ein Internet-Gag zu sein.

Was kommt nach GTA 6? Zukunft von GTA Online

Wird es ein GTA Online 2.0 geben? Rockstar hat bislang kein offizielles Statement zu einem neuen Online-Modus veröffentlicht. Dennoch spekulieren viele Fans, dass GTA 6 eine Art GTA Online 2.0 enthalten wird. Besonders für langjährige Spieler stellt sich die Frage, ob Fortschritte und Inhalte aus dem aktuellen GTA Online übertragbar sein werden.

Da GTA Online ein gewaltiger wirtschaftlicher Erfolg für Rockstar ist, wird man diesen Bereich mit Sicherheit nicht fallen lassen. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der neue Online-Modus technisch und gameplayseitig grundlegend überarbeitet wird, um zur neuen Engine und Welt von Leonida zu passen.

Was bedeutet das für Spieler?

Müssen Spieler mit Speicherplatzengpässen rechnen? Die aktuellen Konsolen bieten in der Standardversion rund 825 GB (PS5) bzw. 1 TB (Xbox Series X) Speicherplatz. Davon steht nicht alles für Spiele zur Verfügung – daher sind große Spiele mit über 150 GB durchaus problematisch für manche Nutzer.

Dennoch: Selbst wenn GTA 6 zum Launch 150–200 GB groß wäre, wäre das im Rahmen moderner AAA-Titel. Wer regelmäßig große Spiele installiert, kennt die Problematik und verfügt meist über eine externe SSD oder Speichererweiterung – eine verhältnismäßig kostengünstige Lösung.

Wie sollte man mit solchen Leaks umgehen?

Worauf sollten Spieler bei zukünftigen Leaks achten? Fake-Leaks wie jener zur Speichergröße von GTA 6 zeigen, wie schnell sich Informationen im Netz verbreiten – auch wenn sie offensichtlich falsch sind. Ein gesundes Maß an Skepsis ist daher unerlässlich.

Prüfe die Plattform: Xbox One-Kompatibilität bei einem Next-Gen-Spiel? Unwahrscheinlich.

Vergleiche mit anderen AAA-Spielen: Ist die angegebene Größe realistisch?

Verfolge offizielle Kanäle: Rockstar wird technische Daten vor Release bekannt geben.

Betrachte die Quelle: Ist der Leak von einer verlässlichen, bekannten Quelle?

Die Neugier bleibt groß

Warum zieht GTA 6 so viel Aufmerksamkeit auf sich? Seit der Ankündigung im Februar 2022 fiebern Millionen Spieler weltweit dem Release entgegen. Der letzte Teil der Serie liegt über ein Jahrzehnt zurück, und GTA V hat sich über 185 Millionen Mal verkauft – GTA 6 tritt also in gigantische Fußstapfen.

Die Welt von Leonida, die neue Story-Struktur und die technischen Möglichkeiten der neuen Konsolengeneration machen GTA 6 zu einem der am meisten erwarteten Spiele des Jahrzehnts.

