Der Herr der Ringe: Return to Moria – Trailer zeigt erstmals Gameplay des Action-Spiels

Nach dem Release von The Lord of the Rings: Gollum dürfen wir gespannt sein, wie sich das Entwicklerteam von Free Range Games im Gegensatz zu Daedalic Entertainment anstellen wird. Vielleicht kommt ja dieses Mal ein Freudenfest für Fans von „ Der Herr der Ringe “ heraus.

Wann erscheint „Der Herr der Ringe: Return to Moria“? Der Titel soll irgendwann im Herbst 2023 für PC erscheinen. Allerdings erscheint das Spiel nicht für Steam, sondern exklusiv im Epic Games Store. Eine PS- und Xbox-Version befinden sich ebenfalls in Arbeit.

„Der Herr der Ringe: Return to Moria“ spielt im vierten Zeitalter der Mittelerde-Saga. Das Volk der Zwerge kehrt in die Hallen von Moria zurück, um den kalten Schmieden neues Leben einzuhauchen und mächtige Waffen und Rüstungen herzustellen.

