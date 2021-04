Seit vor zwei Jahren die Anime-Adaption zur Manga-Reihe Demon Slayer ihre Premiere feierte, ist die Beliebtheit der Marke weltweit regelrecht explodiert. Nachdem der erste Kinofilm zum Franchise letztes Jahr in Japan sämtliche Rekorde pulverisiert hat, dürfen sich Fans von Tanjiro & Co. bald auf ein Videospiel zur Reihe freuen. In diesem wird unter anderem Sakonji Urokodaki spielbar sein.

Demon Slayer: Sakonji Urokodaki als spielbarer Charakter bestätigt

Dies gaben das Entwicklerteam von CyberConnect2 ( „Dragon Ball Z: Kakarot“) und Publisher Aniplex, wie Gematsu berichtet, mit einem neuen Trailer bekannt, der den Charakter in Aktion zeigt. Bei Sakonji handelt es sich um einen versierten Schwertkämpfer, der junge Krieger ausbildet, die sich der Demon Slayer-Truppe anschließen wollen. Früher war er als Wassersäule bekannt und einer der ranghöchsten sowie mächtigsten Schwertkämpfer unter allen Demon Slayer-Mitgliedern. Zu Beginn der Geschichte nimmt er die „Demon Slayer“-Hauptfigur Tanjiro unter seine Fittiche.

Im Trailer sehen wir Sakonji im Kampf gegen seinen Schüler Tanjiro, der von seinem Lehrmeister allerlei Schläge einstecken muss. Als ehemalige Wassersäule nutzt der Schwertkampfmeister die sogenannte Wasseratmung. Diese erlaubt es ihm, durch die Kontrollierung seines Atmungsmusters, seine Sauerstoffmenge im Blut zu erhöhen, um so seine physischen Kräfte enorm zu steigern.

Demon Slayer: Insgesamt sechs spielbare Charaktere enthüllt

Sakonji mit eingerechnet, sind bisher sechs spielbare Charaktere des kommenden „Demon Slayer“-Videospiels bekannt. Neben dem Altmeister werden wir uns ebenfalls mit Tanjiro Kamado sowie seiner Schwester Nezuko Kamado in die Arena stürzen dürfen. Darüber hinaus sind ebenfalls Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibara und Giyu Tomioka offiziell für das Game bestätigt.

Das offizielle Visual zum „Demon Slayer“-Spiel / ©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable ©Aniplex Inc. ©「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚」製作委員会

Im „Demon Slayer“-Spiel dürfen Spieler die Story der Vorlage selbst erleben oder sich alternativ in einem Versus-Modus mit anderen Charakteren messen. Welche Inhalte das Battle-Action-Game des Weiteren noch bieten wird, ist gegenwärtig noch unbekannt. Das Gameplay des Titels scheint sich an dem der „Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm“-Reihe zu orientieren, die ebenfalls von CyberConnect2 entwickelt wurde.

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan“ soll noch 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC (via Steam) erscheinen. Ein offizieller Veröffentlichungstermin steht noch aus.