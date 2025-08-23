Delta Force – 200.000 Spieler im Hype, trotz Kontroversen und Gemisch-Bewertung

Delta Force, ein kostenloses Tactical-Shooter-Spiel, hat kürzlich die beeindruckende Zahl von über 200.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam erreicht. Dies katapultiert den Titel auf den 78. Platz der Liste der Spiele mit den meisten gleichzeitigen Spielern auf Steam. Besonders bemerkenswert ist, dass dieses Spiel erst im Dezember 2024 veröffentlicht wurde und bereits acht Monate nach seinem Start solche Erfolge feiert. Während viele Spiele Schwierigkeiten haben, ihre Spielerbasis über einen längeren Zeitraum zu halten, scheint Delta Force zu florieren.

Beliebtheit und Kontroversen

Warum ist Delta Force so umstritten? Trotz seiner Beliebtheit weist Delta Force eine „Gemischt“-Bewertung auf Steam auf, was auf Kontroversen innerhalb der Community hindeutet. Von den 54.743 Nutzerbewertungen sind nur 65 Prozent positiv. Viele der negativen Bewertungen beziehen sich auf Probleme mit Cheating und Hacking, die das Spielerlebnis stören. Team Jade, der Entwickler, hat jedoch bestätigt, aktiv an Lösungen zu arbeiten.

Die jüngste Aktualisierung des Spiels könnte zu einem Anstieg der Spielerzahlen beigetragen haben. Doch trotz der Beliebtheit bleibt abzuwarten, ob das Spiel langfristig seine Spielerschaft halten kann. Die Entwickler haben sich gegen ein Pay-to-Win-Modell entschieden, was von der Community positiv aufgenommen wird.

Was macht Delta Force besonders?

Welche Modi bietet Delta Force? Delta Force bietet drei Hauptmodi, darunter große 32-gegen-32-Kämpfe, die an das Gefühl der Battlefield-Serie erinnern. Darüber hinaus gibt es einen Extraktionsmodus und eine Kampagne, die auf dem Film Black Hawk Down basiert. Besonders die groß angelegten Schlachten ziehen viele Schießspielfans an, die in den letzten Jahren ähnliche Erfahrungen vermisst haben.

Interessanterweise fehlt jedoch die Unterstützung für das Steam Deck, was einige Spieler enttäuschen könnte. In diesem Jahr haben viele Spiele Steam Deck-Unterstützung erhalten, doch für Delta Force gibt es bisher keine Ankündigungen in dieser Richtung.

Die Zukunft von Delta Force

Wie sieht die Zukunft von Delta Force aus? Die Entwickler von Delta Force haben großes Potenzial, das Spiel weiterzuentwickeln und die Probleme zu beheben, die derzeit einige Spieler abschrecken. Die Einführung von Anti-Cheat-Maßnahmen und kontinuierlichen Updates könnte dazu beitragen, die Spielerbasis zu stabilisieren und möglicherweise sogar zu erweitern.

Für diejenigen, die Delta Force noch nicht ausprobiert haben, bietet es die Möglichkeit, in intensive taktische Schlachten einzutauchen, ohne dabei auf Pay-to-Win-Elemente zu stoßen. Zudem bleibt abzuwarten, wie sich das Spiel mit der Zeit weiterentwickelt und ob es seine Position in der Liste der meistgespielten Steam-Spiele behaupten kann.

Welche Erfahrungen hast du mit Delta Force gemacht? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!