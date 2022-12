Death Stranding: Kojimas Action-Adventure-Hit soll verfilmt werden

Nachdem Death Stranding 2 erst kürzlich offiziell vorgestellt wurde, hat Hideo Kojima bereits das nächste Eisen im Feuer: Der erste Teil des Action-Adventures soll auf die Kinoleinwand kommen.

In letzter Zeit häufen sich die Meldungen über Videospiel-Adaptionen. Erst vor kurzem wurde seitens Prime Video eine God of War-Serie bestellt, nun berichtet das Branchenportal Deadline über einen Death Stranding-Film.

Wie soll die Verfilmung zu „Death Stranding“ aussehen?

Für die Umsetzung tut sich Hideo Kojima mit Hammerstone Studios („Barbarian“) und dessen Produzenten Alex Lebovici zusammen. Darüber hinaus sollen Kojima Productions US und Allan Ungar („Bandit“, „Uncharted“-Live-Action-Fan-Film) als ausführende Produzenten mit von der Partie sein.

Die Handlung des Films wird derzeit noch unter Verschluss gehalten, jedoch soll das bekannte „Death Stranding“-Universum um „neue Elemente und Charaktere“ erweitert werden. Demnach lässt sich aktuell weder bestätigen noch ausschließen, dass die Story der des Games vollkommen entsprechen wird.

Das sagen die Verantwortlichen zum „Death Stranding“-Film

Kojima, der sich sonst mit konkreten Informationen eher bedeckt hält, äußert sich offenkundig erfreut zum neuerlichen Filmprojekt:

„Ich könnte nicht aufgeregter über diese neue Partnerschaft mit Hammerstone Studios sein. […] Es ist ein entscheidender Moment für das Franchise und ich freue mich sehr darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um Death Stranding auf die große Leinwand zu bringen.“

Erst kürzlich bei den Anan Awards in Japan sprach Kojima davon, sein Schaffen auch auf Filme und Musik auszuweiten. Seine cineastische Vorliebe ist nicht nur in seinen Spielen zu sehen, sondern auch in der Profilbeschreibung seines englischen Twitter-Accounts, wo es heißt: „70% meines Körpers bestehen aus Filmen“.

Auch Alex Lebovici, der die Meldungen über die Kollaboration fleißig auf seinem Twitter-Account teilt, zeigt sich schwer begeistert:

„Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, dass wir die Gelegenheit haben, mit dem brillanten und ikonischen Hideo Kojima an seiner ersten Verfilmung zusammenzuarbeiten“

Dennoch sollten Fans von der Verfilmung keinen riesigen Blockbuster erwarten, wie Lebovici erklärt und fügt ergänzend hinzu:

„Unser Ziel ist es, neu zu definieren, was eine Videospieladaption sein kann, wenn man kreative und künstlerische Freiheit hat. Dieser Film wird eine authentische “Hideo Kojima”-Produktion sein.“

Wann „Death Stranding“ auf die große Leinwand kommen soll, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt – ebenso wenig wie Besetzung und Regie. Allerdings soll das Skript bereits in Arbeit sein.