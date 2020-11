Deadpool 3: Kommender Marvel-Film findet Drehbuchautoren

Obwohl sich Deadpool 2 im Jahr 2018 durchaus erfolgreich an den internationalen Kinokassen schlug, wurde es später recht still um eine mögliche Fortsetzung. Hinzukam eine gewisse Unsicherheit, da nicht klar war, wie Disney und Marvel Studios den Charakter in ihrem MCU handhaben würden.

Eine jüngst veröffentlichte Exklusivmeldung des für gewöhnlich sehr zuverlässigen Branchenmagazins Deadline bringt nun jedoch Licht ins Dunkel. Gemäß besagter Nachricht schreiten die Arbeiten am dritten Solo-Abenteuer des frechen Antihelden voran.

Ryan Reynolds kehrt in Deadpool 3 zurück – genauso brutal wie zuvor

Genauer habe die Seite von ihren Quellen erfahren, dass Lizzie Molyneux-Loeglin und Wendy Molyneux das Skript für „Deadpool 3“ schreiben werden. Beide arbeiten seit Jahren an der Cartoon-Serie „Bob’s Burgers“ und haben somit durchaus Erfahrung mit derbem Humor. Gespräche mit Drehbuchautoren würden bereits seit einigen Monaten laufen, doch nun schenkten Ryan Reynolds und Marvel dem Duo das Vertrauen.

Apropos Ryan Reynolds: Laut Deadline übernimmt der Schauspieler wieder die Hauptrolle des Söldners mit der großen Klappe. Der Film soll sich gegenwärtig zwar noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, doch mit der Verpflichtung der Molyneux-Schwestern macht die Marvel-Produktion definitiv einen großen Schritt vorwärts.

Darüber hinaus wird erwartet, dass die Marvel-Adaption, genauso wie die beiden Vorgänger, ein R-Rating bekommen soll. Entsprechend dürfte Deadpool auch unter Disney derbe fluchen und seine Gegner blutig zerlegen. Zudem kehrt wohl David Leitch („Deadpool 2“) nicht als Regisseur zurück. Es sei zwar nicht ausgeschlossen, da er jedoch nicht an der Autorensuche teilnahm, gilt ein Comeback als unwahrscheinlich.

Fans des Marvel-Antihelden dürfen somit hoffen, dass die Figur auch unter Disney ähnlich rabiat die große Leinwand aufmischen darf wie zuvor noch unter 20th Century Fox. Es zeigt außerdem, dass Star Ryan Reynolds, wie schon in den Vorgängern, ein kreatives Mitspracherecht zu haben scheint und recht eng mit MCU-Mastermind Kevin Feige kooperiert. Einen Starttermin hat „Deadpool 3“ allerdings gegenwärtig noch nicht.