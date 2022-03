Dead Space Remake: Release nicht mehr 2022

EA Motive arbeitet an einem Remake zum originalen Dead Space. Dabei soll das Spiel von Grund auf neu entwickelt werden, ohne dabei aber die Geschichte oder die Stimmung des Originals zu verändern. Bisher gibt es jedoch nur spärliche Informationen zu dem Projekt.

So wurden bisher nur kurze Trailer oder Grafikvergleiche sowie ein paar Hintergrundinfos zur Produktion veröffentlicht. Zuletzt wurde dennoch gemunkelt, dass das Spiel schon Ende 2022 erscheinen könnte. Von dieser Vorstellung müssen wir uns allerdings wohl oder über verabschieden.

Dead Space-Remake: Diese 5 Neuerungen verändern das Spiel maßgeblich

Dead Space-Remake erscheint nicht vor 2023

Einem Bericht von VentureBeat zufolge wurde intern offenbar tatsächlich 2022 als Releasezeitraum angepeilt. Solche Ziele sind bei der Entwicklung von Videospielen allerdings nur selten in Stein gemeißelt. Überhastete Releases im unfertigen Zustand können dabei schnell an der Reputation des Studios und vor allem an den Verkaufszahlen des Spiels nagen.

Um ein solches Szenario beim neuen „Dead Space“ zu verhindern, nimmt sich EA Motive offenbar ein paar Monate länger Zeit. So soll das aktuelle Ziel eine Veröffentlichung im nächsten Jahr, also dann 2023 sein. Die interne Verschiebung ist aber wohl kein Hinweis auf Probleme bei der Entwicklung, vielmehr ist es einfach dem hohen Anspruch des Teams geschuldet.

Dead Space-Remake soll an RE 2 heranreichen

Das Remake zu Resident Evil 2, das 2019 für Begeisterung bei Kritiken und in der Spielerschaft sorgte, ist wohl das erklärte Vorbild für das Team hinter dem neuen „Dead Space“. Für Spieler*innen ist das definitiv ein gutes Zeichen und es scheint, als läge das Sci-Fi-Horror-Abenteuer in guten Händen.

„Dead Space“ erschien ursprünglich 2008 und legte den Grundstein für eine erfolgreiche Trilogie. In diesem Third-Person-Shooter überzeugte besonders der gelungene Mix aus Science-Fiction und purem Horror, was zu einer sehr bedrückenden Atmosphäre geführt hat.

Elon Musk liebt Dead Space 2 und so reagieren die Entwickler

Die engen Gänge der verlassenen Raumstation, das Spiel mit Licht und Schatten und die tolle Soundkulisse haben sich bei vielen Fans tief ins Gedächtnis eingebrannt, dementsprechend groß war die Freude über das angekündigte Remake. Wenn es dann noch ein Jahr länger dauert, dürfte das niemand übel nehmen. Hauptsache es wird fertig und gut.

Wie steht ihr zum Remake von „Dead Space“? Freut ihr euch darauf oder hättet ihr lieber einen komplett neuen Teil gesehen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!