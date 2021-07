Dead Space: EA Motive arbeitet wohl an Remake von Teil 1

Seitdem 2013 der dritte Teil von Dead Space erschien, herrschte Funkstille rund um die beklemmenden Weltraum-Abenteuer von Isaac Clarke – bis jetzt. Denn in den letzten Monaten schwebten immer wieder Gerüchte über ein Remake oder ein Remaster durch den schwerelosen Raum der Gaming-Branche. Der etablierte Insider Jeff Grub will angeblich mehr wissen.

EA Motive soll für das Dead Space-Remake verantwortlich sein

Dass das „Dead Space“-Universum ein Comeback erleben soll, ist nun schon länger Teil der Diskussion in der munter brodelnden Gerüchteküche. So berichteten zuvor schon Eurogamer und Gematsu über die Existenz eines neuen „Dead Space“-Titels. Brancheninsider Jeff Grub, der in der Vergangenheit mit seinen Leaks und Infos bereits oft ins Schwarze getroffen hat, geht nun aber deutlich mehr ins Detail.

Grubb spricht zwar auch von einem neuen Teil, genauere Infos hat er aber vor allem über ein Remake des ersten „Dead Space“. Für die Entwicklung soll dabei das EA Studio Motive zuständig sein. Das würde auch erklären, warum der Game Director von Assassins Creed Valhalla, Eric Baptizat, im April zu Motive wechselte.

Grund für das Revival sei angeblich Resident Evil

Jeff Grubb ist überzeugt, dass EA Dead Space vor allem aufgrund des Erfolges der Resident Evil-Reihe wieder ins Leben ruft:

„Capcom ist wahrscheinlich ein wesentlicher Grund dafür, dass ein neues Dead Space kommt. Während EA das Horror-Franchise vertrocknen ließ, ist die Resident Evil-Reihe größer als je zuvor. Und Capcom hat eine extrem einfache Vorlage geliefert, der EA nur zu folgen braucht.“

Grubb schreibt außerdem:

„So wie bei dem Resident Evil 2-Remake, solltet ihr erwarten, dass das nächste Dead Space das Original als starke Basis nutzen wird. Es sollte aber eine moderne Optik bieten. Und es wird vermutlich neue Gameplay-Mechaniken mitbringen, die von den anderen Titeln der Reihe inspiriert sind.“

Von den Toten zurückgekehrt? Die Anzeichen verdichten sich, dass schon bald ein Remake zu „Dead Space“ erscheinen wird. © EA

EA wolle das eigene Geschäftsmodell erweitern

Obwohl das Unternehmen zuletzt noch stark auf Live-Service-Games setzte, soll nun an den Erfolg von Star Wars Jedi: Fallen Order angeknüpft werden:

„EA ist vermutlich mit der Idee warmgeworden, nach dem Erfolg von Star Wars Jedi: Fallen Order wieder Single-Player-Abenteuer zu produzieren. […] EA wird weiterhin Live-Service-Spiele verfolgen, aber jetzt könnten sie sich wieder vermehrt an Singleplayer-Spielen wie Dead Space, Dragon Age, und Mass Effect orientieren, um Abwechslung in ihr Geschäftsmodell zu bringen“, verkündete Jeff Grubb.

Seid ihr Fans der Reihe? Und würdet ihr lieber ein Remake des ersten Teils oder ein gänzlich neues Spiel sehen?