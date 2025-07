Dead by Daylight Update – Springtrap und Add-Ons massiv angepasst!

Dead by Daylight, das asymmetrische Multiplayer-Horrorspiel von Behaviour Interactive, hat bereits mit einem neuen Update den Killer Springtrap aus Five Nights at Freddy’s verändert. Dieses Update zielt darauf ab, das Gameplay zu optimieren und einige der kürzlich hinzugefügten Elemente zu balancieren. Dead by Daylight ist bekannt für seine kontinuierliche Entwicklung und Anpassung, um die Spielererfahrung frisch und spannend zu halten. Aktuell gehört es zu den Top 20 der meistgespielten Spiele auf Steam.

Was sind die Änderungen an Springtrap?

Welche Add-Ons wurden angepasst? Im neuesten Update wurden sowohl Nerfs als auch Buffs an einigen der Add-Ons von Springtrap vorgenommen. Konkret wurden die Effekte des Sicherheitsabzeichens, der Streamers und der Bonnie-Gitarrensaiten reduziert. Partyhut, Foxys Haken und Endo-CPU hingegen wurden verstärkt, was sie zu soliden Add-Ons für den Killer macht.

Hier sind die vollständigen Patchnotes für das Dead by Daylight Update 9.0.2:

Add-On Änderung Sicherheitsabzeichen Effekt auf 25% reduziert (vorher 50%) Streamers Effekt auf 15% reduziert (vorher 20%) Partyhut Dauer erhöht auf -20% (vorher -50%) Bonnie-Gitarrensaiten Undetectable-Dauer auf -100% reduziert (vorher -50%) Foxys Haken Dauer auf 6 Sekunden erhöht (vorher 3s) Endo-CPU Break-Geschwindigkeit auf 40% erhöht (vorher 25%)

Weitere Änderungen und Bugfixes

Welche Fehler wurden behoben? Das Update 9.0.2 bringt auch zahlreiche Bugfixes mit sich. Hier einige der wichtigsten:

Der Dunkle Lord kann Einladungsorbs der Überlebenden nicht mehr in Fledermausform sehen.

Der VFX der „Endure any Stun“-Fähigkeit wird nicht mehr ausgelöst, wenn der Killer von Decisive Strike betäubt wird.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Remote-Hook-SFX aktiv blieb, wenn der Killer die Fähigkeit hält und dann vom Haken wegschaut.

Charakter- und Plattform-Anpassungen

Welche Charaktere und Plattformen sind betroffen? Auch bei den Charakteren wurden zahlreiche Anpassungen vorgenommen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Dazu gehören:

Der Albtraum: Konsistente Animationen bei Traum-Paletten.

Der Künstler: Die Dire-Krähen-Projektile verfehlen keine sich bewegenden Überlebenden mehr.

Die Animatorik: Sicherheits-Tür-Animation/Audio spielt jetzt für den Killer ab, wenn ein Überlebender eine Sicherheitstür betritt.

Zusätzlich wurden Probleme mit der Plattform behoben, die insbesondere Steam-Spieler betrafen, die auf dem Initialisierungsbildschirm hängen blieben.

Was bringt die Zukunft für Dead by Daylight?

Wie wird sich das Spiel weiterentwickeln? Mit mehr als 60 Millionen Spielern weltweit und einer stetigen Anzahl an Updates bleibt Dead by Daylight ein fester Bestandteil der Gaming-Community. Die Entwickler sind bestrebt, das Spielerlebnis kontinuierlich zu verbessern und auf dem Feedback der Community aufzubauen. Mit zukünftigen Updates werden sicherlich weitere Anpassungen kommen, die das Spiel für alle noch spannender machen werden.

