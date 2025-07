Dead by Daylight trifft The Walking Dead – Crossover offiziell bestätigt!

Dead by Daylight überrascht seine Fans mit einem spannenden neuen Crossover. Nach Jahren des Wartens hat das offizielle X/Twitter-Konto des Spiels ein Teaser-Bild veröffentlicht, das eine bevorstehende Zusammenarbeit mit AMC’s The Walking Dead ankündigt. Behaviour Interactive hält sich bisher bedeckt mit Details, doch die erste Grafik zeigt die bekannten verbarrikadierten Türen, die Rick Grimes in der ersten Episode der Serie im Krankenhaus begegnet sind. Über den Türen prangen die Worte „don’t open, dead inside“, während die Hände mehrerer Walker durch die Öffnungen ragen.

Wer könnte der neue Überlebende werden?

Welche Charaktere könnten im Spiel erscheinen? Die AMC-Serie hat uns ikonische Figuren wie Daryl Dixon und Michonne beschert, aber der wahrscheinlichste Kandidat für Dead by Daylight könnte Rick Grimes sein. Ein X/Twitter-Konto namens „Rick Grimes for DbD“ setzt sich seit langem für seine Aufnahme ins Spiel ein. Anfang dieses Jahres nahm sogar Chandler Riggs, der Darsteller von Carl Grimes, ein Cameo-Video auf, um Ricks Aufnahme zu unterstützen.

Es lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Bitte eine Rolle bei der Entscheidung von Behaviour Interactive gespielt hat, Inhalte aus The Walking Dead zu Dead by Daylight hinzuzufügen. Doch das Cameo-Video erregte definitiv die Aufmerksamkeit der Entwickler. Riggs nutzte die Gelegenheit, um nicht nur für Rick zu werben, sondern auch seine Leidenschaft für Dead by Daylight zu teilen. Ob Carl selbst ins Spiel kommt, bleibt abzuwarten. Doch die Idee, Vater und Sohn im Nebel des Spiels zu sehen, begeistert viele Fans.

Reaktionen der Community

Wie reagiert die Community auf das Crossover? Die Reaktionen auf den heutigen Teaser sind überwältigend positiv. Die Dead by Daylight-Community freut sich darauf, mehr zu erfahren, und die Fans teilen bereits ihre Wünsche und Hoffnungen. Viele sind einfach begeistert, dass diese Zusammenarbeit endlich Realität wird. Dies zeigt, wie sehr Dead by Daylight gewachsen ist. Für Fans von The Walking Dead sind dies großartige Neuigkeiten, besonders nachdem die letzten Spiele auf Basis der Serie nicht überzeugt haben.

Die Zukunft von Dead by Daylight

Was bedeutet dieses Crossover für die Zukunft des Spiels? Hoffentlich lässt Behaviour Interactive die Fans nicht zu lange auf weitere Details warten. Dead by Daylight hat in der Vergangenheit mit einigen großen Horror-Franchises kooperiert, aber diese Zusammenarbeit könnte eine der größten werden. The Walking Dead war einst ein kulturelles Phänomen, und obwohl die Popularität der Serie in den letzten Jahren abgenommen hat, ist diese Zusammenarbeit ein großer Gewinn für das Spiel. Dies ist besonders bemerkenswert nach der kürzlichen Einführung von Five Nights at Freddy’s-Inhalten.

Planst du, dir das Dead by Daylight-Crossover mit The Walking Dead anzusehen? Welche Charaktere möchtest du aus der Serie im Spiel sehen? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!