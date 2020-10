Ninja zockt Dead by Daylight im Stream mit Stranger Things-Darsteller Gaten Matarazzo

Pünktlich zu Halloween kommt zusammen, was zusammengehört: In einem Special-Livestream treffen Twitch-Größe Ninja gemeinsam mit seiner Frau Jessica Blevins und Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo aufeinander, um Dead by Daylight zu spielen. Im Fokus steht dabei natürlich das Stranger Things-DLC!

Dead by Daylight: Stranger Things-Stream mit Ninja und Matarazzo

Seit September 2019 können „Dead by Daylight“-Spieler ihrer Liebe zu der beliebten Sci-Fi-Serie Stranger Things auch in dem Horrorspiel nachgehen. Damit haben nämlich nicht nur der Demogorgon als neuer Killer ins Game gefunden, sondern auch die beiden Charaktere Nancy Wheeler und Steve Harrington sowie das Hawkins National Laboratory als neue Map.

Cyberpunk 2077 wird frei von Mikrotransaktionen sein, aber nicht der separate Multiplayer

Da die 4. Staffel der Netflix-Serie inzwischen in Produktion ist und morgen Halloween vor der Tür steht, wird themengerecht ein Stranger Things-Event in Form eines Livestreams stattfinden, in dem vier Twitch-Streamer gemeinsam mit einem der Protagonisten der Serie das DLC zocken. Bei dem Schauspieler handelt es sich um niemand Geringeren als Gaten Matarazzo, der in der Serie den liebenswerten Zahnlückenträger Dustin verkörpert.

Wann und wo startet der Livestream? Die Übertragung startet am morgigen 31. Oktober um 17 Uhr deutscher Zeit auf dem offiziellen Twitch-Kanal von „Dead by Daylight“. Neben Matarazzo werden folgende Streamer die DbD-Lobby komplettieren:

Aktuelle Boodhunt in DbD

Wollt ihr lieber selbst spielen, anstatt zuzuschauen, solltet ihr die aktuelle Bloodhunt mitnehmen, die seit gestern läuft. Bis zum 2. November könnt ihr hierbei die doppelte Menge an Blutpunkten abstauben. Bis zum 1. November läuft außerdem noch der Halloween-Sale im Ingame-Shop, das laufende Eternal Blight-Event ist dagegen noch bis zum 4. November aktiv.