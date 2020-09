Dead by Daylight: Neuer Killer wird endlich im Trailer vorgestellt

Dead by Daylight wird in Bälde sein 17. Kapitel mit dem Namen Descend Beyond veröffentlichen. Seit kurzem ist bereits bekannt, dass damit zwei neue Charaktere in das Horrospiel finden werden: Killer The Blight und der Überlebende Felix Richter.

Dead by Daylight: Descend Beyond mit Felix Richter und The Blight

Bis auf einen kurzen Teaser hatte Entwickler Behaviour Interactive bis dato keinerlei weiteren offiziellen Informationen verlauten lassen, die neuen spielbaren Chars jedoch bereits auf den PTB-Servern zum Testen zur Verfügung gestellt.

Nun wurde endlich ein Trailer veröffentlicht, der das Chapter und die neuen Figuren genauer vorstellt. Eine weitere Map gibt es übrigens nicht.

Die Fähigkeiten und Perks beider Charaktere haben wir euch bereits näher vorgestellt.

Wer ist The Blight?

Beschrieben wird The Blight im „Descend Beyond“-Trailer als kluger und ehrgeiziger Chemiker Talbot Grimes, der die Menschheit durch seine ambitionierten Forschungen eigentlich verbessern wollte. Die Verführung der Entität hat ihn allerdings auf einen Pfad verbotenen Wissens geführt und in den neuen Killer verwandelt.

Seine Fähigkeit besteht im Wesentlichen aus schnellen Sprints und das Rennen gegen Wände, das diesen Killer hierbei nicht wie gewohnt ausbremst, sondern ihm einen tödlichen Angriff ermöglicht.

Einige langjährige Spieler werden dabei schon bemerkt haben, dass ihnen der Alchemisten-Killer bekannt vorkommt. Warum erklären wir euch in diesem Beitrag:

Wer ist Felix Richter?

Nicht weniger exzentrisch und ehrgeizig die Welt mit seiner Version zu bereichern, ist der neue Überlebende ist Felix Richter. Der deutsche Architekt kehrte einst an den Ort zurück, am dem bereits sein Vater verschwunden war und wurde danach nie wieder gesehen.

Der neue Survivor bringt einige interessante neue Perks mit sich. © Behaviour Interactive

Release von DbD: Descend Beyond

Wann das 17. Chapter für „Dead by Daylight“ erscheint, ist noch nicht genau bekannt. Bislang wird nur ein baldiger Release angegeben. Dass das Kapitel noch im September veröffentlicht wird, ist jedoch nicht unwahrscheinlich. In diesem Monat steht außerdem noch das große Grafik-Update an, das uns eine völlig neue, horrorhafte Optik verspricht: