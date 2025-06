Dead by Daylight – Five Nights at Freddy’s Crossover bringt Springtrap ins Spiel

Die Veröffentlichung des neuen DLCs von Dead by Daylight, der das beliebte Horror-Franchise Five Nights at Freddy’s (FNAF) integriert, hat die Community in Aufregung versetzt. Dieses ehrgeizige Crossover bringt den berüchtigten Springtrap als neuen Killer ins Spiel, und Matthew Lillard, bekannt aus der FNAF-Filmreihe, kehrt in seiner Rolle als William Afton zurück. Diese Erweiterung wurde von den Fans sehnsüchtig erwartet und ist nun endlich verfügbar.

Matthew Lillard als William Afton

Wie bringt Matthew Lillard seine Filmrolle ins Spiel? Matthew Lillard, bekannt für seine Darstellung des skrupellosen William Afton in der FNAF-Filmreihe, verleiht dem neuen Killer Springtrap in Dead by Daylight seine Stimme und sein Aussehen. Der „Yellow Rabbit“-Skin zeigt Lillard in der ikonischen Rolle, die er in den Filmen spielte, und bietet den Spielern die Möglichkeit, sich noch intensiver in das Spielgeschehen hineinzuversetzen.

Der Schauspieler ist in einem kurzen Video zu sehen, das einen Einblick hinter die Kulissen gibt. Darin bedankt er sich bei den Spielern für ihre Unterstützung sowohl für Dead by Daylight als auch für FNAF. Lillard zeigt in dem Video seine Begeisterung für die Arbeit an FNAF-Projekten und gibt Fans einen Vorgeschmack auf seine beeindruckende schauspielerische Leistung im Spiel.

Neuer Schauplatz: Freddy Fazbear’s Pizzeria

Was erwartet dich auf der neuen Karte? Die neue Karte in Dead by Daylight bietet eine düstere Variante der berüchtigten Freddy Fazbear’s Pizzeria. Spieler können sich auf ein unheimliches Erlebnis freuen, das den Schauplatz der FNAF-Serie in das Multiplayer-Horror-Universum von Dead by Daylight bringt. Diese Karte ist für alle Spieler kostenlos verfügbar und bietet neue Herausforderungen und Möglichkeiten, sich vor dem Killer zu verstecken.

Das Video zeigt, wie der Charakter William Afton, gespielt von Lillard, durch die Pizzeria streift, Überlebende jagt, Paletten zerstört und seine Opfer an Haken hängt. Die Darstellung von Lillard, einschließlich seiner stimmlichen und physischen Leistung, wird von vielen Spielern als beeindruckend gelobt.

Ein neues Kapitel für Dead by Daylight

Warum ist dieses Crossover so besonders? Das FNAF-Crossover gilt als eines der meistgewünschten in der Geschichte von Dead by Daylight. Die Integration von FNAF in das beliebte Multiplayer-Horror-Spiel hat die Begeisterung der Community entfacht. Fans loben sowohl das Spiel als auch Matthew Lillard für seine Darstellung und die Einbindung seiner Filmrolle.

Der FNAF-DLC ist ab sofort verfügbar und kann im Paket mit dem neuen FNAF-Spiel „Secret of the Mimic“ zu einem reduzierten Preis erworben werden. Diese Veröffentlichung markiert einen weiteren Meilenstein für Dead by Daylight und bietet Fans beider Franchises ein aufregendes neues Spielerlebnis.

Was hältst du von der Integration von FNAF in Dead by Daylight? Teile deine Meinung in den Kommentaren!